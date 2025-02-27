Бывшая вице-премьер правительства выйдет на свободу

Лопаева, считает следствие, разработала преступный план, и, совместно с директором фонда Еленой Найдановой (скрылась во время рассмотрения дела в суде, находится в розыске), подыскала подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые дали согласие на оформление фиктивных договоров о предоставлении услуг, где они выступали исполнителями или заказчиками, и перечислении на их банковские счета денежных средств Фонда. Такие образом перечисленные деньги ЛУКОЙЛа были похищены. Этот ущерб фонд и взыскал с Елены Лопаевой.