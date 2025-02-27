Бывшая вице-премьер правительства выйдет на свободу

Posted 27 февраля, 08:33
Published 27 февраля, 08:33
Modified 27 февраля, 11:22
Updated 27 февраля, 11:22
Судья Пермского краевого суда Елена Бендовская оставила в силе решение Мотовилихинского суда, разрешившего бывшей зампреду правительства Пермского края Елене Лопаевой отсрочку отбывания наказания для воспитания несовершеннолетнего сына, пишут пермские СМИ. 15 января первая инстанция удовлетворила ходатайство осужденной, прокуратура не смогла обжаловать решение.
Высокопоставленную чиновницу в сентябре прошлого года осудили к четырем годам лишения свободы за хищение средств фонда «Содействия XXI век» в размере 67 млн руб. Своей вины бывшаяЛопаева не признала. Но обжаловать приговор она не смогла.
Кроме того, Пермский краевой суд в январе 2025 года оставил в силе решение Индустриального суда о взыскании с Лопаевой ущерба по гражданскому иску фонда «Содействие XXI век». Решение суда основано на приговоре по уголовному делу.
Из материалов дела известно, что 20 ноября 2015 года между Пермским краем и ПАО «НК „ЛУКОЙЛ“ было заключено Соглашение об экономическом и социальном сотрудничестве. Предприятие перечисляло благотворительные средства на финансирование социальных объектов, а также на реализацию краевых проектов, в том числе, на формирование резерва для финансирования мероприятий регионального и федерального значения. Размер пожертвований составил не менее 67,69 млн рублей.
Лопаева, считает следствие, разработала преступный план, и, совместно с директором фонда Еленой Найдановой (скрылась во время рассмотрения дела в суде, находится в розыске), подыскала подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые дали согласие на оформление фиктивных договоров о предоставлении услуг, где они выступали исполнителями или заказчиками, и перечислении на их банковские счета денежных средств Фонда. Такие образом перечисленные деньги ЛУКОЙЛа были похищены. Этот ущерб фонд и взыскал с Елены Лопаевой.