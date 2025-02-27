День «Уралхима» прошел в пермской школе №132

Posted 27 февраля, 11:18
Published 27 февраля, 11:18
Modified 27 февраля, 11:20
Updated 27 февраля, 11:20
В рамках мероприятия школьники познакомились с деятельностью Компании, ее миссией и ценностями. Ученики приняли участие в интеллектуально-развлекательном квизе, где смогли проявить свои знания и навыки. Наиболее активные игроки получили призы. Молодые специалисты «ПМУ» рассказали школьникам о преимуществах работы в «Уралхиме» и возможностях профессионального развития.
Аппаратчик по приготовлению и загрузке химических реагентов филиала «ПМУ» Кирилл Шляпников поделился со старшеклассниками своей историей работы на предприятии. Он начал свой путь с практики в цехе карбамида, а затем вернулся на производство уже как сотрудник. Кирилл рассказал детям о возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами в Компании.
Кирилл Шляпников, аппаратчик по приготовлению и загрузке химических реагентов филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
В филиале «ПМУ» каждый может найти занятие по душе. Спорт, волонтерство, творчество — все это активно поддерживается. Мы регулярно участвуем в соревнованиях и форумах, в том числе с выездом в другие города. Если вы амбициозны, стремитесь к высоким целям и хотите развиваться, то «Уралхим» — это то место, где вы сможете реализовать себя.
Филиал «ПМУ» на постоянной основе сотрудничает с подшефными учебными заведениями. Предприятие проводит совместные спортивные, интеллектуальные мероприятия, а также экологические и социальные акции. Это позволяет учащимся узнать о предприятии как о потенциальном работодателе и понять перспективы трудоустройства.