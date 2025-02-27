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Posted 27 февраля, 11:18

Published 27 февраля, 11:18

Modified 27 февраля, 11:20

Updated 27 февраля, 11:20

День «Уралхима» прошел в пермской школе №132

День «Уралхима» прошел в пермской школе №132

27 февраля 2025, 11:18
Фото: Анастасия Оболдина.
Совет молодежи филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ организовал День „Уралхима“ для учащихся восьмых классов с углубленным изучением химии и биологии подшефной школы №132.
Фото: Анастасия Оболдина

В рамках мероприятия школьники познакомились с деятельностью Компании, ее миссией и ценностями. Ученики приняли участие в интеллектуально-развлекательном квизе, где смогли проявить свои знания и навыки. Наиболее активные игроки получили призы. Молодые специалисты «ПМУ» рассказали школьникам о преимуществах работы в «Уралхиме» и возможностях профессионального развития.

Аппаратчик по приготовлению и загрузке химических реагентов филиала «ПМУ» Кирилл Шляпников поделился со старшеклассниками своей историей работы на предприятии. Он начал свой путь с практики в цехе карбамида, а затем вернулся на производство уже как сотрудник. Кирилл рассказал детям о возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами в Компании.

Фото: Анастасия Оболдина

Кирилл Шляпников, аппаратчик по приготовлению и загрузке химических реагентов филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

В филиале «ПМУ» каждый может найти занятие по душе. Спорт, волонтерство, творчество — все это активно поддерживается. Мы регулярно участвуем в соревнованиях и форумах, в том числе с выездом в другие города. Если вы амбициозны, стремитесь к высоким целям и хотите развиваться, то «Уралхим» — это то место, где вы сможете реализовать себя.

Филиал «ПМУ» на постоянной основе сотрудничает с подшефными учебными заведениями. Предприятие проводит совместные спортивные, интеллектуальные мероприятия, а также экологические и социальные акции. Это позволяет учащимся узнать о предприятии как о потенциальном работодателе и понять перспективы трудоустройства.

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