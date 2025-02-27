День «Уралхима» прошел в пермской школе №132

Аппаратчик по приготовлению и загрузке химических реагентов филиала «ПМУ» Кирилл Шляпников поделился со старшеклассниками своей историей работы на предприятии. Он начал свой путь с практики в цехе карбамида, а затем вернулся на производство уже как сотрудник. Кирилл рассказал детям о возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами в Компании.