Дума Кунгура приняла прошение главы города об отставке

Posted 27 февраля, 11:51
Published 27 февраля, 11:51
Modified 27 февраля, 11:53
Updated 27 февраля, 11:53
Сегодня, 27 февраля, на заседании городской Думы глава Кунгура Вадим Лысанов подал заявление об отставке. Орган принял его прошение, сообщил источник Properm.ru в кунгурской Думе.
10 марта будет последний рабочий день главы. Исполняющим обязанности станет, предположительно, Василий Толстой.
Ранее сообщалось, что до перерыва прокуратура вышла с представлением о досрочном прекращении полномочий мэра в связи с коррупционным нарушением, которое было отклонено.