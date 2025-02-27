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Posted 27 февраля, 11:51

Published 27 февраля, 11:51

Modified 27 февраля, 11:53

Updated 27 февраля, 11:53

Дума Кунгура приняла прошение главы города об отставке

Дума Кунгура приняла прошение главы города об отставке

27 февраля 2025, 11:51
Фото: Страница В контакте Вадима Лысанова.

Дума Кунгура приняла прошение главы города об отставке

Сюжет
Кунгур
Заседание только что закончилось.

Сегодня, 27 февраля, на заседании городской Думы глава Кунгура Вадим Лысанов подал заявление об отставке. Орган принял его прошение, сообщил источник Properm.ru в кунгурской Думе.

10 марта будет последний рабочий день главы. Исполняющим обязанности станет, предположительно, Василий Толстой.

Ранее сообщалось, что до перерыва прокуратура вышла с представлением о досрочном прекращении полномочий мэра в связи с коррупционным нарушением, которое было отклонено.

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#Прокуратура#Кунгур#Отставка#Мэр
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