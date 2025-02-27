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Posted 27 февраля, 11:35

Published 27 февраля, 11:35

Modified 27 февраля, 11:35

Updated 27 февраля, 11:35

Ефимов рассказал о строительстве 74 новостроек по программе реновации в 2024 году

Ефимов рассказал о строительстве 74 новостроек по программе реновации в 2024 году

27 февраля 2025, 11:35
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в 2024 году в Москве в рамках программы реновации было возведено 74 новых жилых здания.

Суммарная площадь этих новостроек превышает 1,3 миллиона квадратных метров. По словам Владимира Ефимова, новостройки были возведены в 11 административных округах города, пишет mos.ru. Наибольшее количество построено в восточной части Москвы — 20, а также на севере столицы — 15. На северо-востоке и юго-востоке возвели по девять домов.

Жилые комплексы возводятся как на выделенных участках, так и на освобожденных территориях.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что новые комплексы расположены в 44 районах города. Больше всего их в Головинском районе — шесть зданий на 835 квартир с улучшенной отделкой. В Перове построено пять жилых комплексов на 1084 квартиры. В Люблине возвели четыре жилые здания на 1091 квартиру.

В рамках работ по благоустройству прилегающих территорий были созданы детские и спортивные зоны, обустроены места для отдыха, смонтировано уличное освещение и установлены камеры для видеонаблюдения.

Мосгосстройнадзор осуществляет контроль за строительством всех домов, возводимых по программе реновации в Москве. В процессе строительства инспекторы провели более 600 выездных проверок, в рамках которых оценивалось соответствие выполненных работ утвержденным проектным решениям. Специалисты подведомственного центра экспертиз участвовали в мероприятиях для проведения комплексных исследований конструкций зданий и используемых материалов.

Сергей Собянин, мэр Москвы, ранее представил результаты программы реновации за 2024 год. Детальная информация об этой программе размещена на портале mos.ru.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, касается приблизительно миллиона жителей Москвы и предусматривает переселение из 5176 домов. Недавно Сергей Собянин дал указание удвоить темпы реализации данной программы.

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