Ефимов рассказал о строительстве 74 новостроек по программе реновации в 2024 году

Posted 27 февраля, 11:35
Published 27 февраля, 11:35
Modified 27 февраля, 11:35
Updated 27 февраля, 11:35
Суммарная площадь этих новостроек превышает 1,3 миллиона квадратных метров. По словам Владимира Ефимова, новостройки были возведены в 11 административных округах города, пишет mos.ru. Наибольшее количество построено в восточной части Москвы — 20, а также на севере столицы — 15. На северо-востоке и юго-востоке возвели по девять домов.
Жилые комплексы возводятся как на выделенных участках, так и на освобожденных территориях.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что новые комплексы расположены в 44 районах города. Больше всего их в Головинском районе — шесть зданий на 835 квартир с улучшенной отделкой. В Перове построено пять жилых комплексов на 1084 квартиры. В Люблине возвели четыре жилые здания на 1091 квартиру.
В рамках работ по благоустройству прилегающих территорий были созданы детские и спортивные зоны, обустроены места для отдыха, смонтировано уличное освещение и установлены камеры для видеонаблюдения.
Мосгосстройнадзор осуществляет контроль за строительством всех домов, возводимых по программе реновации в Москве. В процессе строительства инспекторы провели более 600 выездных проверок, в рамках которых оценивалось соответствие выполненных работ утвержденным проектным решениям. Специалисты подведомственного центра экспертиз участвовали в мероприятиях для проведения комплексных исследований конструкций зданий и используемых материалов.
Сергей Собянин, мэр Москвы, ранее представил результаты программы реновации за 2024 год. Детальная информация об этой программе размещена на портале mos.ru.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, касается приблизительно миллиона жителей Москвы и предусматривает переселение из 5176 домов. Недавно Сергей Собянин дал указание удвоить темпы реализации данной программы.