Ефимов рассказал о строительстве 74 новостроек по программе реновации в 2024 году

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что новые комплексы расположены в 44 районах города. Больше всего их в Головинском районе — шесть зданий на 835 квартир с улучшенной отделкой. В Перове построено пять жилых комплексов на 1084 квартиры. В Люблине возвели четыре жилые здания на 1091 квартиру.