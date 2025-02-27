Главный каток в Перми закроется на следующей неделе

Posted 27 февраля, 09:13
Published 27 февраля, 09:13
Modified 27 февраля, 12:01
Updated 27 февраля, 12:01
Главная открытая ледовая площадка Перми на эспланаде закроется 10 марта. Об этом корреспонденту портала Properm.ru сообщили организаторы. До официального закрытия на катке запланированы мероприятия, в том числе, посвященное Международному женскому дню и финальное шоу.
Однако их проведение будет зависеть от погоды, поэтому актуальное расписание необходимо уточнять на сайте «Умный спорт». Здесь же идет регистрация желающих кататься на коньках.
Каток работает каждый день с 10:00 до 22:00, а по пятницам и выходным — до 23:00. На днях здесь прошел товарищеский турнир по керлингу. Также в феврале в рамках Часа с чемпионом состоялись встречи с титулованными пермскими спортсменами.