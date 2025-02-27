Главный каток в Перми закроется на следующей неделе

Каток работает каждый день с 10:00 до 22:00, а по пятницам и выходным — до 23:00. На днях здесь прошел товарищеский турнир по керлингу. Также в феврале в рамках Часа с чемпионом состоялись встречи с титулованными пермскими спортсменами.