Известен главный кандидат на пост главы фонда креативных индустрий Пермского края

Директором фонда креативных индустрий в Пермском крае может стать Яна Никитина, возглавляющая региональный фонд поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Об этом рассказали в «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В правительстве при беседе с изданием эту информацию также подтвердили.