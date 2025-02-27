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Posted 27 февраля, 07:30

Published 27 февраля, 07:30

Modified 27 февраля, 07:32

Updated 27 февраля, 07:32

В Прикамье стал известен возможный директор фонда креативных индустрий

Известен главный кандидат на пост главы фонда креативных индустрий Пермского края

27 февраля 2025, 07:30
Фото: Страница Яны Никитиной В контакте.

В Прикамье стал известен возможный директор фонда креативных индустрий

Им может стать глава центра «Мой бизнес».

Директором фонда креативных индустрий в Пермском крае может стать Яна Никитина, возглавляющая региональный фонд поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Об этом рассказали в «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В правительстве при беседе с изданием эту информацию также подтвердили.

Никитина возглавляет фонд с 2020 года, до этого руководила Центром поддержки экспорта в Прикамье.

Фонд креативных индустрий займется разработкой и внедрением комплекса мер для развития креативной (то есть основанной на интеллектуальном труде) экономики. Учредителем стало министерство экономического развития Пермского края.

Ранее сообщалось, что в Перми прошел форум креативных индустрий «Сферы».

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#Бизнес#Общество#Экономика
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