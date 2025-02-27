Известен главный кандидат на пост главы фонда креативных индустрий Пермского края

Posted 27 февраля, 07:30
Published 27 февраля, 07:30
Modified 27 февраля, 07:32
Updated 27 февраля, 07:32
Директором фонда креативных индустрий в Пермском крае может стать Яна Никитина, возглавляющая региональный фонд поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Об этом рассказали в «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В правительстве при беседе с изданием эту информацию также подтвердили.
Никитина возглавляет фонд с 2020 года, до этого руководила Центром поддержки экспорта в Прикамье.
Фонд креативных индустрий займется разработкой и внедрением комплекса мер для развития креативной (то есть основанной на интеллектуальном труде) экономики. Учредителем стало министерство экономического развития Пермского края.
Ранее сообщалось, что в Перми прошел форум креативных индустрий «Сферы».