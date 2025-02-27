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Posted 27 февраля, 05:31

Published 27 февраля, 05:31

Modified 27 февраля, 05:37

Updated 27 февраля, 05:37

Как отпраздновать Масленицу и не спалить квартиру. Научили в пермском МЧС

Как отпраздновать Масленицу и не спалить квартиру. Научили в пермском МЧС

27 февраля 2025, 05:31
Фото: МЧС.
В ведомстве напомнили о правилах безопасности.

Региональное управление МЧС напомнило пермякам о противопожарной безопасности во время Масленицы. Одним из самых опасных мест в доме спасатели назвали кухню.

Если при приготовлении пищи загорелось масло, то нужно закрыть сковороду крышкой и не заливать водой. Потому что это может стать причиной пожара. Также в МЧС настоятельно рекомендуют вытирать с плиты и стола пролитый жир, держать дома огнетушитель, убирать подальше от источника огня полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки. Кроме того, электрические провода должны быть обязательно сухими, чистыми, проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей и их не должны трогать дети.

Напомним, главная городская Масленица в этом году состоится на набережной. Также всю неделю на улице Сибирской проходит фестиваль «Вокруг да около».

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#Мчс#Масленица#Безопасность
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