Как отпраздновать Масленицу и не спалить квартиру. Научили в пермском МЧС

Если при приготовлении пищи загорелось масло, то нужно закрыть сковороду крышкой и не заливать водой. Потому что это может стать причиной пожара. Также в МЧС настоятельно рекомендуют вытирать с плиты и стола пролитый жир, держать дома огнетушитель, убирать подальше от источника огня полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки. Кроме того, электрические провода должны быть обязательно сухими, чистыми, проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей и их не должны трогать дети.