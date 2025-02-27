«Молот» проиграл «Рубину»

Posted 27 февраля, 04:42
Published 27 февраля, 04:42
Modified 27 февраля, 04:44
Updated 27 февраля, 04:44
Пермский «Молот» проиграл тюменскому «Рубину» со счетом 2:3. Эта встреча открыла домашнюю серию наших игроков.
«Второй и третий период мы доминировали, команда играла, отдавалась. Большой респект за поддержку зрителям. Одно но… вратарь гостей нас обыграл. Но по уровню мы ни в чем не уступили», — сказал главный тренер молотобойцев Евгений Папихин.
В итоге соперник занял пятую строчку турнирной таблицы, пермяки девятую. Следующий матч наши проведут завтра 28 февраля против ханты-мансийской «Югры».