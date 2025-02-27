«Молот» проиграл «Рубину»

«Второй и третий период мы доминировали, команда играла, отдавалась. Большой респект за поддержку зрителям. Одно но… вратарь гостей нас обыграл. Но по уровню мы ни в чем не уступили», — сказал главный тренер молотобойцев Евгений Папихин.