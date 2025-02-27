properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 11:33

Published 27 февраля, 11:33

Modified 27 февраля, 11:39

Updated 27 февраля, 11:39

На гендер-пати в пермском зоопарке выяснили пол белого медвежонка

На гендер-пати в пермском зоопарке выяснили пол белого медвежонка

27 февраля 2025, 11:33
Фото: пермский зоопарк.
Малышу уже три месяца, но до сегодняшнего дня никто не знал, мальчик это или девочка.

В пермском зоопарке состоялось гендер-пати, в ходе которого выяснился пол белого медвежонка, родившегося и Милки и Сэрику. Из большой коробки вылетели розовые шарики, а значит у четы полярных хищников дочь.

Малышка родилась три месяца назад. Пока она все время проводит в берлоге, но уже начинает ходить за мамой. Увидеть девочку посетители Пермского зоопарка смогут в марте, когда она наберется храбрости выйти с медведицей из берлоги. В это же время малышке выберут имя.

С матерью маленькая медведица останется до 1,5-2 лет. За это время Милка научит ее всем медвежьим навыкам, необходимым для самостоятельной жизни.

Видео: пермский зоопарк.
Читайте также:
В новом зоопарке Перми ввели в эксплуатацию львятник. Вот как он выглядитВ Пермском зоопарке родился белый медвежонокПожилой пермский белый медведь впервые порыбачил в Москве
#Видео#Пермский зоопарк#Белый медведь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика