На гендер-пати в пермском зоопарке выяснили пол белого медвежонка

Малышка родилась три месяца назад. Пока она все время проводит в берлоге, но уже начинает ходить за мамой. Увидеть девочку посетители Пермского зоопарка смогут в марте, когда она наберется храбрости выйти с медведицей из берлоги. В это же время малышке выберут имя.