На гендер-пати в пермском зоопарке выяснили пол белого медвежонка

Posted 27 февраля, 11:33
Published 27 февраля, 11:33
Modified 27 февраля, 11:39
Updated 27 февраля, 11:39
В пермском зоопарке состоялось гендер-пати, в ходе которого выяснился пол белого медвежонка, родившегося и Милки и Сэрику. Из большой коробки вылетели розовые шарики, а значит у четы полярных хищников дочь.
Малышка родилась три месяца назад. Пока она все время проводит в берлоге, но уже начинает ходить за мамой. Увидеть девочку посетители Пермского зоопарка смогут в марте, когда она наберется храбрости выйти с медведицей из берлоги. В это же время малышке выберут имя.
С матерью маленькая медведица останется до 1,5-2 лет. За это время Милка научит ее всем медвежьим навыкам, необходимым для самостоятельной жизни.