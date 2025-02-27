Обновленный КАМАЗ-54901 оказался экономичнее китайских грузовиков

Как сообщает портал inkazan.ru, данный тест был организован КАМАЗом совместно с грузоперевозчиками. В нём участвовало четыре грузовика — КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также китайские модели Shacman и Sitrak. Автомобили преодолели 690 километров от Москвы до Санкт-Петербурга с грузом товаров от Wildberries. Все параметры грузов, в том числе и вес, были максимально унифицированы для всех участников. Контролировал чистоту эксперимента редактор журнала «Авторевю» Федор Лапшин, проехавший весь маршрут, периодически меняя кабины грузовиков.