Обновленный КАМАЗ-54901 оказался экономичнее китайских грузовиков

Posted 27 февраля, 05:24
Published 27 февраля, 05:24
Modified 27 февраля, 06:57
Updated 27 февраля, 06:57
Как сообщает портал inkazan.ru, данный тест был организован КАМАЗом совместно с грузоперевозчиками. В нём участвовало четыре грузовика — КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также китайские модели Shacman и Sitrak. Автомобили преодолели 690 километров от Москвы до Санкт-Петербурга с грузом товаров от Wildberries. Все параметры грузов, в том числе и вес, были максимально унифицированы для всех участников. Контролировал чистоту эксперимента редактор журнала «Авторевю» Федор Лапшин, проехавший весь маршрут, периодически меняя кабины грузовиков.
В рамках репортажа с заезда журналист отметил, что экономичность техники является весьма важным фактором для грузоперевозчиков. До начала спецоперации не только КАМАЗ, но и европейские производители регулярно проводили тренинги по экономичному вождению, уделяя особое внимание расходу топлива.
Лапшин рассказал, что после начала СВО в Россию пришли китайские производители, водителей стало не хватать, и экономичность ушла на второй план. Однако сейчас ситуация изменилась, КАМАЗ стал сильнее, и перевозчик NATCAR проводит подобный тест.
Все автомобили смогли преодолеть маршрут без поломок и происшествий. На финише организаторы теста проанализировали расход топлива каждого грузовика не по данным бортового компьютера, который может ошибаться, а по фактическому литражу дозаправки баков. Лучший результат показала флагманская модель КАМАЗ-54901, которая подтвердила свою санкционно устойчивую версию. Средний расход на 100 километров составил 25,2 литра. Данный показатель у Shacman — 25,4 литра, у КАМАЗ-54902 — 26,1 литра, у Sitrak — 28,9 литра.
Созданный на импортозамещенной компонентной базе КАМАЗ-54901 за короткий срок смог завоевать доверие грузоперевозчиков и стать востребованным решением на рынке. Данная модель показывает свою высокую эффективность и создает новые стандарты экономичности, комфорта и надёжности в отрасли.