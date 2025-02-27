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Posted 27 февраля, 05:24

Published 27 февраля, 05:24

Modified 27 февраля, 06:57

Updated 27 февраля, 06:57

Обновленный КАМАЗ-54901 оказался экономичнее китайских грузовиков

Обновленный КАМАЗ-54901 оказался экономичнее китайских грузовиков

27 февраля 2025, 05:24
Фото: 1MI.
Флагманский тягач КАМАЗ-54901 нового поколения с улучшенными техническими характеристиками и потребительскими свойствами в ходе специального заезда с прямыми конкурентами, который проходил на трассе М-11 «Нева», показал самый экономичный расход топлива. Об этом рассказали в пресс-службе КАМАЗа.

Как сообщает портал inkazan.ru, данный тест был организован КАМАЗом совместно с грузоперевозчиками. В нём участвовало четыре грузовика — КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также китайские модели Shacman и Sitrak. Автомобили преодолели 690 километров от Москвы до Санкт-Петербурга с грузом товаров от Wildberries. Все параметры грузов, в том числе и вес, были максимально унифицированы для всех участников. Контролировал чистоту эксперимента редактор журнала «Авторевю» Федор Лапшин, проехавший весь маршрут, периодически меняя кабины грузовиков.

В рамках репортажа с заезда журналист отметил, что экономичность техники является весьма важным фактором для грузоперевозчиков. До начала спецоперации не только КАМАЗ, но и европейские производители регулярно проводили тренинги по экономичному вождению, уделяя особое внимание расходу топлива.

Лапшин рассказал, что после начала СВО в Россию пришли китайские производители, водителей стало не хватать, и экономичность ушла на второй план. Однако сейчас ситуация изменилась, КАМАЗ стал сильнее, и перевозчик NATCAR проводит подобный тест.

Все автомобили смогли преодолеть маршрут без поломок и происшествий. На финише организаторы теста проанализировали расход топлива каждого грузовика не по данным бортового компьютера, который может ошибаться, а по фактическому литражу дозаправки баков. Лучший результат показала флагманская модель КАМАЗ-54901, которая подтвердила свою санкционно устойчивую версию. Средний расход на 100 километров составил 25,2 литра. Данный показатель у Shacman — 25,4 литра, у КАМАЗ-54902 — 26,1 литра, у Sitrak — 28,9 литра.

Созданный на импортозамещенной компонентной базе КАМАЗ-54901 за короткий срок смог завоевать доверие грузоперевозчиков и стать востребованным решением на рынке. Данная модель показывает свою высокую эффективность и создает новые стандарты экономичности, комфорта и надёжности в отрасли.

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