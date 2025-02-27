Опознанный светящийся объект. Астроном объяснил яркую точку над Пермью

Posted 27 февраля, 05:43
Published 27 февраля, 05:43
Modified 27 февраля, 05:45
Updated 27 февраля, 05:45
23 и 24 февраля пермяки заметили необъяснимое яркое свечение в ночном небе над городом, сообщает «Комсомольская правда». Издание обратилось к лектору Пермского планетария Виталию Францеву, и тот пояснил, что над Пермью видна Венера.
По словам специалиста, Венера — третья по яркости после Солнца и Луны. У нее можно увидеть хвост, как у кометы, но это световое искажение из-за несовершенства оптики. Следующий месяц Венера будет видна в виде «серпа».
Несколько дней горожане обсуждали в соцсетях ярко светящийся объект в ночном небе. Они описывали, как небесное тело мерцает и передвигается в небе.