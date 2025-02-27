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Posted 27 февраля, 05:43

Published 27 февраля, 05:43

Modified 27 февраля, 05:45

Updated 27 февраля, 05:45

Опознанный светящийся объект. Астроном объяснил яркую точку над Пермью

Опознанный светящийся объект. Астроном объяснил яркую точку над Пермью

27 февраля 2025, 05:43
Фото: Группа В контакте «ЧП ДТП Пермь».

Опознанный светящийся объект. Астроном объяснил яркую точку над Пермью

Сюжет
Соцсети
Это точно не НЛО.

23 и 24 февраля пермяки заметили необъяснимое яркое свечение в ночном небе над городом, сообщает «Комсомольская правда». Издание обратилось к лектору Пермского планетария Виталию Францеву, и тот пояснил, что над Пермью видна Венера.

По словам специалиста, Венера — третья по яркости после Солнца и Луны. У нее можно увидеть хвост, как у кометы, но это световое искажение из-за несовершенства оптики. Следующий месяц Венера будет видна в виде «серпа».

Несколько дней горожане обсуждали в соцсетях ярко светящийся объект в ночном небе. Они описывали, как небесное тело мерцает и передвигается в небе.

Фото: Группа В Контакте «ЧП ДТП Пермь»
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#Астрономическое явление#Соцсети#Астрономия
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