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Posted 27 февраля, 15:28

Published 27 февраля, 15:28

Modified 27 февраля, 15:30

Updated 27 февраля, 15:30

Пермячка использовала без учёта электроэнергии на сумму свыше 2,1 млн рублей

Пермячка обязана выплатить 2,1 млн рублей за незаконное потребление электроэнергии

27 февраля 2025, 15:28
Фото: 1MI.

Пермячка использовала без учёта электроэнергии на сумму свыше 2,1 млн рублей

Объем незаконно потребленной электроэнергии составил более 223 тыс. кВт⋅ч, а сумма ущерба — свыше 2,1 млн рублей.

Пермский районный суд удовлетворил иск филиала ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго» к местной жительнице, которая самовольно подключила нежилое помещение к электрическим сетям без заключения договора.

Специалисты «Пермэнерго» выявили факт бездоговорного потребления электроэнергии в одном из помещений многоквартирного дома в центре Перми. Женщина использовала помещение для коммерческой деятельности, подключив его к сети без прохождения необходимых процедур.

Объем незаконно потребленной электроэнергии составил более 223 тыс. кВт⋅ч, а сумма ущерба — свыше 2,1 млн рублей. Несмотря на требования энергетиков, задолженность добровольно погашена не была, и компания обратилась в суд.

Суд удовлетворил иск в полном объеме, обязав ответчицу выплатить 2,157 млн рублей в счет возмещения ущерба и покрытия судебных издержек. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Хищение электроэнергии не только наносит финансовый ущерб, но и может привести к сбоям в электроснабжении, перепадам напряжения и выходу из строя бытовой техники у соседей.

Пермский предприниматель нелегально подключил свою автостоянку к электросетям. Этот факт был выявлен в ходе проверки в микрорайоне Данилиха Дзержинского района Перми.

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#Происшествия#Суд#Экономика#Пермь#Криминал
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