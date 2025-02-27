Пермячка обязана выплатить 2,1 млн рублей за незаконное потребление электроэнергии

Posted 27 февраля, 15:28
Published 27 февраля, 15:28
Modified 27 февраля, 15:30
Updated 27 февраля, 15:30
Пермский районный суд удовлетворил иск филиала ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго» к местной жительнице, которая самовольно подключила нежилое помещение к электрическим сетям без заключения договора.
Специалисты «Пермэнерго» выявили факт бездоговорного потребления электроэнергии в одном из помещений многоквартирного дома в центре Перми. Женщина использовала помещение для коммерческой деятельности, подключив его к сети без прохождения необходимых процедур.
Объем незаконно потребленной электроэнергии составил более 223 тыс. кВт⋅ч, а сумма ущерба — свыше 2,1 млн рублей. Несмотря на требования энергетиков, задолженность добровольно погашена не была, и компания обратилась в суд.
Суд удовлетворил иск в полном объеме, обязав ответчицу выплатить 2,157 млн рублей в счет возмещения ущерба и покрытия судебных издержек. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.
Хищение электроэнергии не только наносит финансовый ущерб, но и может привести к сбоям в электроснабжении, перепадам напряжения и выходу из строя бытовой техники у соседей.
Пермский предприниматель нелегально подключил свою автостоянку к электросетям. Этот факт был выявлен в ходе проверки в микрорайоне Данилиха Дзержинского района Перми.