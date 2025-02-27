Пермяк оформил на себя банковские карты и передал их заказчику

Posted 27 февраля, 13:02
Published 27 февраля, 13:02
Modified 27 февраля, 13:04
Updated 27 февраля, 13:04
Свердловский районный суд Перми вынес приговор местному жителю, признанному виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Суд установил, что подсудимый за денежное вознаграждение приобрел в кредитных организациях электронные носители информации — банковские карты, а затем передал их заказчику. В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 7 месяцев с удержанием 5% от заработной платы ежемесячно в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
В Соликамске состоялся суд над 38-летним местным жителем. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
В октябре прошлого года мужчина обратился в территориальный отдел полиции по факту кражи денег с его кредитной карты. Он пояснил, что его супруга похитила порядка 160 тыс. рублей, оплачивая покупки в торговых центрах Казани.