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Posted 27 февраля, 13:02

Published 27 февраля, 13:02

Modified 27 февраля, 13:04

Updated 27 февраля, 13:04

Житель Перми осужден за незаконный оборот банковских карт

Пермяк оформил на себя банковские карты и передал их заказчику

27 февраля 2025, 13:02
Фото: 1MI.

Житель Перми осужден за незаконный оборот банковских карт

Сейчас мужчина осуждён за свои махинации.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор местному жителю, признанному виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Суд установил, что подсудимый за денежное вознаграждение приобрел в кредитных организациях электронные носители информации — банковские карты, а затем передал их заказчику. В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 7 месяцев с удержанием 5% от заработной платы ежемесячно в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Соликамске состоялся суд над 38-летним местным жителем. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В октябре прошлого года мужчина обратился в территориальный отдел полиции по факту кражи денег с его кредитной карты. Он пояснил, что его супруга похитила порядка 160 тыс. рублей, оплачивая покупки в торговых центрах Казани.

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