Пермяки увидят запуск ракеты в прямом эфире

Posted 27 февраля, 18:44
Published 27 февраля, 18:44
Modified 27 февраля, 18:48
Updated 27 февраля, 18:48
Запуск ракеты в прямом эфире будет транслироваться на медиафасадах медиахолдинга МАЕР по адресам улица Подлесная, 2, бульвар Гагарина, 74, пересечение шоссе Космонавтов с улицей Братьев Игнатовых.
Трансляции также будут вестись на медиафасадах в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодаре, Казани, Уфе, Омске, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске и Владивостоке.
Запуск планируется осуществить в 00:24 по московскому времени и в 2:24 по местному с космодрома «Байконур» в Казахстане. «Союз-2.1а» доставит на Международную космическую станцию (МКС) необходимое оборудование, одежду, продовольствие и лекарства, а также топливо.
Грузовой корабль «Прогресс-30» сменит своего предшественника «Прогрессу-28», которй провел на станции около шести месяцев.
На МКС также отправят скафандр для выхода в открытый космос «Орлан-МКС» №6. В РКК «Энергия» рассказали, что этот вариант скафанндра более надежен и обладает системой, похожей на климат-контроль в автомобилях, поддерживающей комфортную для космонавта температуру.