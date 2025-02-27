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Posted 27 февраля, 18:44

Published 27 февраля, 18:44

Modified 27 февраля, 18:48

Updated 27 февраля, 18:48

Пермяки увидят запуск ракеты в прямом эфире

Пермяки увидят запуск ракеты в прямом эфире

27 февраля 2025, 18:44
Фото: Роскосмос.
28 февраля «Роскосмос» запустит ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс». Жители Перми смогут наблюдать за этим в прямом эфире прямо с улиц города.

Запуск ракеты в прямом эфире будет транслироваться на медиафасадах медиахолдинга МАЕР по адресам улица Подлесная, 2, бульвар Гагарина, 74, пересечение шоссе Космонавтов с улицей Братьев Игнатовых.

Трансляции также будут вестись на медиафасадах в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодаре, Казани, Уфе, Омске, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске и Владивостоке.

Запуск планируется осуществить в 00:24 по московскому времени и в 2:24 по местному с космодрома «Байконур» в Казахстане. «Союз-2.1а» доставит на Международную космическую станцию (МКС) необходимое оборудование, одежду, продовольствие и лекарства, а также топливо.

Грузовой корабль «Прогресс-30» сменит своего предшественника «Прогрессу-28», которй провел на станции около шести месяцев.

На МКС также отправят скафандр для выхода в открытый космос «Орлан-МКС» №6. В РКК «Энергия» рассказали, что этот вариант скафанндра более надежен и обладает системой, похожей на климат-контроль в автомобилях, поддерживающей комфортную для космонавта температуру.

#Сергей Рудковский
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