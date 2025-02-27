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Posted 27 февраля, 07:17

Published 27 февраля, 07:17

Modified 27 февраля, 10:59

Updated 27 февраля, 10:59

Проект реконструкции тоннеля «Пермь-II» отправлен на госэкспертизу

Проект реконструкции тоннеля на «Пермь-II» отправлен на госэкспертизу

27 февраля 2025, 07:17
Фото: 1MI.

Проект реконструкции тоннеля «Пермь-II» отправлен на госэкспертизу

Сюжет
Ржд
Первую часть экспертизы планируют пройти до конца июня 2025 года.

РЖД отправили проект постройки пешеходного тоннеля на госэкспертизу, сообщают URA.RU со ссылкой на источник в компании. Оценка документации должна пройти до конца первого полугодия 2025 года.

Сейчас первый этап находится в подготовительной стадии. После инженерных изысканий и обследований зданий и прохождения госэкспертизы подрядчики приступят к стройке. Работы будут проходить по календарному плану, который будет учтен при работе вокзала. Для пассажиров разработают обходные маршруты.

Проект Южного вокзала находится в разработке, проектно-сметные работы планируется завершить к концу текущего года, а на экспертизу направить в 2026 году, уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Ранее сообщалось, что в проект реконструкции входит постройка тоннеля для пешеходов, реконструкция текущего здания и постройка нового.

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#Пермь#Ржд#Вокзал#Реконструкция#Транспорт
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