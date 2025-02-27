Проект реконструкции тоннеля на «Пермь-II» отправлен на госэкспертизу

Posted 27 февраля, 07:17
Published 27 февраля, 07:17
Modified 27 февраля, 10:59
Updated 27 февраля, 10:59
РЖД отправили проект постройки пешеходного тоннеля на госэкспертизу, сообщают URA.RU со ссылкой на источник в компании. Оценка документации должна пройти до конца первого полугодия 2025 года.
Сейчас первый этап находится в подготовительной стадии. После инженерных изысканий и обследований зданий и прохождения госэкспертизы подрядчики приступят к стройке. Работы будут проходить по календарному плану, который будет учтен при работе вокзала. Для пассажиров разработают обходные маршруты.
Проект Южного вокзала находится в разработке, проектно-сметные работы планируется завершить к концу текущего года, а на экспертизу направить в 2026 году, уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Ранее сообщалось, что в проект реконструкции входит постройка тоннеля для пешеходов, реконструкция текущего здания и постройка нового.