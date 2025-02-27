Проект реконструкции тоннеля на «Пермь-II» отправлен на госэкспертизу

Сейчас первый этап находится в подготовительной стадии. После инженерных изысканий и обследований зданий и прохождения госэкспертизы подрядчики приступят к стройке. Работы будут проходить по календарному плану, который будет учтен при работе вокзала. Для пассажиров разработают обходные маршруты.