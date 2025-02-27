Роспотребнадзор закрыл несколько павильонов кафе быстрого питания в Чусовом

Posted 27 февраля, 02:31
Published 27 февраля, 02:31
Modified 27 февраля, 02:33
Updated 27 февраля, 02:33
Сотрудники Роспотребнадзора прошли с проверками по заведениям общепита в Чусовом. Как сообщают в ведомстве, информацию о возможных нарушениях в точках питания в нестационарных торговых объектах им предоставили в муниципалитете.
По итогам проверок были закрыты четыре кафе быстрого питания. Сейчас они не работают по протоколам о временном запрете деятельности, материалы проверок переданы на рассмотрение в Чусовской суд, Роспотребнадзор просит приостановить их работу на срок до 90 суток.
Речь идет о следующих кафе:
Во время проверок специалисты Восточного территориального отдела Роспотребнадзора Управления нашли грубые нарушения санитарных требований. В кафе отсутствовало водоснабжение и водоотведение, не было санузлов, не соблюдался принцип поточности технологических процессов, прием пищевой продукции проходил без маркировки и без документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, несоблюдение полноты и своевременности прохождения медицинского освидетельствования и гигиенического обучения сотрудниками предприятий.
31 января после закрытия киосков с шаурмой из-за отравления людей в Кунгуре на ситуацию отреагировал глава региона Дмитрий Махонин. «Поручил Администрации губернатора и краевому Минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути министоловок, в киосках и павильонах», — отмечает губернатор.