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Posted 27 февраля, 02:31

Published 27 февраля, 02:31

Modified 27 февраля, 02:33

Updated 27 февраля, 02:33

Роспотребнадзор закрыл несколько павильонов кафе быстрого питания в Чусовом

Роспотребнадзор закрыл несколько павильонов кафе быстрого питания в Чусовом

27 февраля 2025, 02:31
Фото: properm.ru.
Сюжет
Нто
В кафе не соблюдались санитарные нормы и не было туалетов.

Сотрудники Роспотребнадзора прошли с проверками по заведениям общепита в Чусовом. Как сообщают в ведомстве, информацию о возможных нарушениях в точках питания в нестационарных торговых объектах им предоставили в муниципалитете.

По итогам проверок были закрыты четыре кафе быстрого питания. Сейчас они не работают по протоколам о временном запрете деятельности, материалы проверок переданы на рассмотрение в Чусовской суд, Роспотребнадзор просит приостановить их работу на срок до 90 суток.

Речь идет о следующих кафе:

  • кафе «Караван» ИП Габдулло Холова;
  • кафе «Шаурма» ИП Анара Мовсум оглы Кулиева;,
  • объекты быстрого питания «Чебуречная» ИП Татьяны Пономаревой.

Во время проверок специалисты Восточного территориального отдела Роспотребнадзора Управления нашли грубые нарушения санитарных требований. В кафе отсутствовало водоснабжение и водоотведение, не было санузлов, не соблюдался принцип поточности технологических процессов, прием пищевой продукции проходил без маркировки и без документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции, несоблюдение полноты и своевременности прохождения медицинского освидетельствования и гигиенического обучения сотрудниками предприятий.

31 января после закрытия киосков с шаурмой из-за отравления людей в Кунгуре на ситуацию отреагировал глава региона Дмитрий Махонин. «Поручил Администрации губернатора и краевому Минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути министоловок, в киосках и павильонах», — отмечает губернатор.

#Происшествия#Общество#Суд#Роспотребнадзор#Нто#Борьба с нто#Пермский Роспотребндзор
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