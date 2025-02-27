Роспотребнадзор закрыл несколько павильонов кафе быстрого питания в Чусовом

По итогам проверок были закрыты четыре кафе быстрого питания. Сейчас они не работают по протоколам о временном запрете деятельности, материалы проверок переданы на рассмотрение в Чусовской суд, Роспотребнадзор просит приостановить их работу на срок до 90 суток.