Стало известно, на какую зарплату рассчитывают пермяки

Далее идут аграрии (рост суммы ожиданий на 20 тыс. рублей, или +25%) до 100 тыс. рублей, представители высшего и среднего менеджмента, специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу (рост на 20 тыс. рублей, или +20%) до 120 тыс. рублей, водители и логисты (рост на 19,2 тыс. рублей, или +38%), юристы (рост на 18,1 тыс. рублей, или +36%), сотрудники автосферы (рост на 16,5 тыс. рублей, или +27%), HR-специалисты (рост на 16,4 тыс. рублей, или +33%) и ИТ-специалисты (рост на 15,8 тыс. рублей, или +25%).