Стало известно, на какую зарплату рассчитывают пермяки

Posted 27 февраля, 04:56
Published 27 февраля, 04:56
Modified 27 февраля, 04:58
Updated 27 февраля, 04:58
Стало известно, у каких специалистов из Пермского края заметнее всего выросли зарплатные ожидания по сравнению с прошлым годом. Аналитику публикуют эксперты рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru.
В начале 2025 года средняя ожидаемая заработная плата в Пермском крае составила 60 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 20%, в рублях этот прирост составил 10 тыс. рублей. Однако средние зарплатные ожидания пермяков ниже средних показателей по стране, которые составили 70 тыс. рублей.
При этом наиболее значимый рост ожидаемых зарплат в Пермском крае произошел у специалистов из сферы добычи сырья, а также производства и сервисного обслуживания: по сравнению с прошлым годом, желаемая сумма доходов у таких кандидатов выросла сразу на 20 тыс. рублей, или на +29% (январь 2025 к январю 2024), до 90 тыс. рублей.
Далее идут аграрии (рост суммы ожиданий на 20 тыс. рублей, или +25%) до 100 тыс. рублей, представители высшего и среднего менеджмента, специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу (рост на 20 тыс. рублей, или +20%) до 120 тыс. рублей, водители и логисты (рост на 19,2 тыс. рублей, или +38%), юристы (рост на 18,1 тыс. рублей, или +36%), сотрудники автосферы (рост на 16,5 тыс. рублей, или +27%), HR-специалисты (рост на 16,4 тыс. рублей, или +33%) и ИТ-специалисты (рост на 15,8 тыс. рублей, или +25%).
Кроме того, выше рынка (т. е. более чем на 10 тыс. рублей) выросли зарплатные ожидания у специалистов из направлений «Строительство, недвижимость», «Страхование», «Финансы, бухгалтерия» и «Закупки».
На самые высокие заработные платы в данный момент в регионе претендуют соискатели из таких направлений, как «Высший и средний менеджмент», «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 120 тыс. рублей), «Сельское хозяйство» (100 тыс. рублей), а также «Добыча сырья» и «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 90 тыс. рублей).
В Пермском крае отмечается рост зарплатных предложений для специалистов сферы производства, а также откликов на предложения работодателей.