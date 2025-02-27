Угнанный в Казахстан Mercedes пермской чиновницы изъяли в Перми

Posted 27 февраля, 08:45
Published 27 февраля, 08:45
Modified 27 февраля, 09:34
Updated 27 февраля, 09:34
Пермский краевой суд сегодня отклонил апелляционную жалобу сотрудницы пермского Минсоцразвития Натальи Плюсниной, которая пыталась обжаловать решение о взыскании с нее 7,96 млн рублей. Судья Ксения Аникина оставила в силе решение первой инстанции.
Одновременно с тем на территории России был арестован спорный Mercedes-Benz GLE 4MATIC, который, как утверждала чиновница, она купила в 2021 году уза 500 тыс. рублей. Сейчас на люксовый внедорожник наложены обеспечительные меры, он будет продан с торгов для покрытия взысканной с Плюсниной суммы, пояснил журналисту Properm.ru прокурор Перми Егор Шмырин. По имеющимся данным, машина, которая, как утверждал адвокат Плюсниной Эдуард Утяганов, находится в неработающем состоянии на территории Казахстана, своим ходом оказался в Перми. Поскольку у полиции были установочные данные на автомобиль, Mercedes-Benz был остановлен и отправлен на штрафстоянку.
В феврале прошлого года прокурор Перми вышел с иском к чиновнице Наталье Плюсниной об изъятии у нее в доход государства автомобиля Mercedes-Benz GLE 4MATIC, приобретенного на неустановленные доходы. Поскольку на момент рассмотрения дела люксовый кроссовер оказался перегнанным в Казахстан, прокуратура уточнила требования и попросила изъятии у Плюсниной в доход России 7,96 млн рублей. По имеющейся у Properm.ru информации, сейчас в отношении Плюсниной идет еще одна проверка, связанная с ее недвижимостью.
Как рассказали журналисту Properm.ru знакомые с ситуацией собеседники, автомобиль купил сын Плюсниной Роман Назаров, но по личным соображениям решил оформить его на мать. Этот поступок он объяснял тем, что не хотел, чтобы транспортное средство стало предметом финансовых претензий супруги. Однако, подтвердить источник доходов на покупку элитного Mercedes-Benz никто в ходе процесса не смог. Изначально чиновница утверждала, что покупка обошлась ей в 500 тыс. рублей, для установления реальной стоимости потребовалась судебная экспертиза.