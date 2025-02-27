Угнанный в Казахстан Mercedes пермской чиновницы изъяли в Перми

Одновременно с тем на территории России был арестован спорный Mercedes-Benz GLE 4MATIC, который, как утверждала чиновница, она купила в 2021 году уза 500 тыс. рублей. Сейчас на люксовый внедорожник наложены обеспечительные меры, он будет продан с торгов для покрытия взысканной с Плюсниной суммы, пояснил журналисту Properm.ru прокурор Перми Егор Шмырин. По имеющимся данным, машина, которая, как утверждал адвокат Плюсниной Эдуард Утяганов, находится в неработающем состоянии на территории Казахстана, своим ходом оказался в Перми. Поскольку у полиции были установочные данные на автомобиль, Mercedes-Benz был остановлен и отправлен на штрафстоянку.