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Posted 27 февраля, 14:56

Published 27 февраля, 14:56

Modified 27 февраля, 14:58

Updated 27 февраля, 14:58

Вылет самолёта Пермь-Ереван задержали из-за больного пассажира

В аэропорту Перми самолет вернулся на стоянку из-за больного пассажира

27 февраля 2025, 14:56

Вылет самолёта Пермь-Ереван задержали из-за больного пассажира

Сюжет
Аэропорт
Медики осмотрели пассажира, после чего рейс продолжился.

Вечером 26 февраля в аэропорту Большое Савино произошел инцидент с самолетом Boing-737 авиакомпании «Ширак Авиа», выполнявшим рейс Пермь—Ереван. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Самолет уже находился на исполнительном старте, когда экипажу сообщили о больном пассажире на борту. Командир воздушного судна запросил медицинскую помощь и вернул самолет на стоянку. Медики осмотрели пассажира, после чего рейс продолжился.

Согласно онлайн-табло аэропорта, сообщает «Рифей» самолет вылетел из Перми в 18:55, отстав от графика на 40 минут. Подробности состояния пассажира не уточняются.

Самолет рейса FV 6582 авиакомпании «Россия» 29 января вылетел из Перми в Санкт-Петербург с двухчасовой задержкой.

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