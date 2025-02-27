В аэропорту Перми самолет вернулся на стоянку из-за больного пассажира

Posted 27 февраля, 14:56
Published 27 февраля, 14:56
Modified 27 февраля, 14:58
Updated 27 февраля, 14:58
Вечером 26 февраля в аэропорту Большое Савино произошел инцидент с самолетом Boing-737 авиакомпании «Ширак Авиа», выполнявшим рейс Пермь—Ереван. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Самолет уже находился на исполнительном старте, когда экипажу сообщили о больном пассажире на борту. Командир воздушного судна запросил медицинскую помощь и вернул самолет на стоянку. Медики осмотрели пассажира, после чего рейс продолжился.
Согласно онлайн-табло аэропорта, сообщает «Рифей» самолет вылетел из Перми в 18:55, отстав от графика на 40 минут. Подробности состояния пассажира не уточняются.
Самолет рейса FV 6582 авиакомпании «Россия» 29 января вылетел из Перми в Санкт-Петербург с двухчасовой задержкой.