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Posted 27 февраля, 16:10

Published 27 февраля, 16:10

Modified 27 февраля, 16:10

Updated 27 февраля, 16:10

В Кемеровской области женщина убила гражданского мужа

В Кемеровской области женщина убила гражданского мужа

27 февраля 2025, 16:10
Фото: 1MI.
Бытовая ссора закончилась убийством.

В кузбасском городе Осинники женщина нанесла множественные раны ножом своему сожителю. Мужчина скончался. В полицию она обратилась сама и во всем призналась. Сообщает ресурс vse42.ru со ссылкой на Следственный комитет по Кузбассу.

По версии следствия, между мужчиной и женщиной произошла бытовая ссора. Судмедэксперт предварительно заключил, что причиной смерти стало проникающее ранение грудной клетки с образованием кровотечения.

Силовики задержали злоумышленницу и определяют меру пресечения для нее.

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#Преступление#Полиция#Закон
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