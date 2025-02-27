В Кемеровской области женщина убила гражданского мужа

Posted 27 февраля, 16:10
Published 27 февраля, 16:10
Modified 27 февраля, 16:10
Updated 27 февраля, 16:10
В кузбасском городе Осинники женщина нанесла множественные раны ножом своему сожителю. Мужчина скончался. В полицию она обратилась сама и во всем призналась. Сообщает ресурс vse42.ru со ссылкой на Следственный комитет по Кузбассу.
По версии следствия, между мужчиной и женщиной произошла бытовая ссора. Судмедэксперт предварительно заключил, что причиной смерти стало проникающее ранение грудной клетки с образованием кровотечения.
Силовики задержали злоумышленницу и определяют меру пресечения для нее.