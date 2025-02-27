В Кунгуре городская дума отказала прокуратуре в отставке мэра

Ранее сообщалось о конфликте интересов, в котором был замечен чиновник. Вадим Лысанов имеет общих детей и живет с главным бухгалтером администрации округа Надеждой Ершовой. Об этом Properm.ru стало известно во время проведения расследования о передаче в аренду женщине земельного участка, который являлся общим выходом для трех частных домов. Из-за того, что землю передали сожительнице Лысанова, семья соседки, учительницы средней школы, по сути лишилась входа в свой дом.