В отдаленные районы Перми весной пойдут дополнительные большие автобусы

Posted 27 февраля, 06:23
Published 27 февраля, 06:23
Modified 27 февраля, 06:25
Updated 27 февраля, 06:25
С 3 марта в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми будут ходить два временных маршрута, сообщает мэрия.
В часы пик по будням 42 –й «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и 43-й «10-й микрорайон — Центральный рынок» продублируют автобусы №15 и №53.
Дополнительный транспорт относится к категории большого класса. Маршруты № 42 и 43 будут работать до тех пор, пока на 15–м и 53-м не появятся такие же большие автобусы. Городские власти планируют внедрить новую технику летом.