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Posted 27 февраля, 06:23

Published 27 февраля, 06:23

Modified 27 февраля, 06:25

Updated 27 февраля, 06:25

В отдаленные районы Перми весной пойдут дополнительные большие автобусы

В отдаленные районы Перми весной пойдут дополнительные большие автобусы

27 февраля 2025, 06:23
Фото: Администрация города Перми.
В Кировском и Орджоникидзевском районах запустят временные маршруты-дублеры.

С 3 марта в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми будут ходить два временных маршрута, сообщает мэрия.

В часы пик по будням 42 –й «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и 43-й «10-й микрорайон — Центральный рынок» продублируют автобусы №15 и №53.

Дополнительный транспорт относится к категории большого класса. Маршруты № 42 и 43 будут работать до тех пор, пока на 15–м и 53-м не появятся такие же большие автобусы. Городские власти планируют внедрить новую технику летом.

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#Транспорт#Автобусы#Мэрия
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