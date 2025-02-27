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Posted 27 февраля, 11:59

Published 27 февраля, 11:59

Modified 27 февраля, 12:01

Updated 27 февраля, 12:01

В Перми мать подростка сбившего девочку возместила моральный ущерб

В Перми мать подростка сбившего девочку возместила моральный ущерб

27 февраля 2025, 11:59
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми мать подростка сбившего девочку возместила моральный ущерб

Сюжет
Дтп
Инцидент произошел год назад.

Пермячка возместила моральный вред, полученный семьей пострадавшей в ДТП несовершеннолетней. Сумма составила 120 тыс. рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУ ФССП России.

В 2024 году подросток без разрешения взял ключи от родительской машины Ford Focus. Он выехал на дорогу и, не справившись с дорожной ситуацией, сбил малолетнего ребенка. В аварии девочка получила травмы крестца и костей малого таза. Из-за увечий она прекратила заниматься спортом и стала бояться дорог по пути в школу. Мать, чтобы провожать ребенка, уволилась с работы.

Так как водителю автомобиля на момент аварии было меньше 16 лет, административной ответственности он не понес. Однако семья пострадавшей девочки обратилась в суд с иском о компенсации нравственных и физических страданий.

Ранее сообщалось о судебном процессе по делу начальника полиции, который покрывал родственника-виновника ДТП.

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#Происшествия#Суд#Дтп#Штраф#Моральный вред
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