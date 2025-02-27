В Перми мать подростка сбившего девочку возместила моральный ущерб

В 2024 году подросток без разрешения взял ключи от родительской машины Ford Focus. Он выехал на дорогу и, не справившись с дорожной ситуацией, сбил малолетнего ребенка. В аварии девочка получила травмы крестца и костей малого таза. Из-за увечий она прекратила заниматься спортом и стала бояться дорог по пути в школу. Мать, чтобы провожать ребенка, уволилась с работы.