В Перми впервые приняли роды у женщины с имплантированным дефибриллятором

Posted 27 февраля, 13:54
Published 27 февраля, 13:54
Modified 27 февраля, 13:56
Updated 27 февраля, 13:56
В Пермском крае мультидисциплинарная бригада врачей перинатального центра и Кардиодиспансера успешно приняла роды у женщины с имплантированным в сердце дефибриллятором. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.
Пациентка, Полина Колесникова из Соликамска, страдала тяжелой формой аритмии, которая могла приводить к остановке сердца. Несмотря на риски, врачи помогли ей стать мамой. Роды прошли успешно, на свет появился здоровый ребенок.
Подготовка к кесареву сечению велась совместно специалистами перинатального центра и Кардиодиспансера. Были задействованы акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и аритмологи. За две недели до операции врачи провели консилиум, разработав алгоритм действий на случай экстренных ситуаций.
Во время операции дефибриллятор был временно отключен, чтобы избежать помех от медицинского оборудования. Аритмолог следил за состоянием пациентки, корректируя тактику ведения. После родов устройство успешно запустили, обеспечив дальнейшую защиту сердца.
Полина Колесникова выразила благодарность врачам за профессионализм и заботу. Перед выпиской ей дали рекомендации по дальнейшему наблюдению, а также предложили провести генетическое исследование ребенка для исключения наследственного заболевания.
Этот случай стал примером слаженной работы пермских медиков и их готовности к сложным вызовам.
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