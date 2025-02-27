В Перми впервые приняли роды у женщины с имплантированным дефибриллятором

В Пермском крае мультидисциплинарная бригада врачей перинатального центра и Кардиодиспансера успешно приняла роды у женщины с имплантированным в сердце дефибриллятором. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.