В Перми закрыли еще одну шаурмичную

Posted 27 февраля, 09:53
Published 27 февраля, 09:53
Modified 27 февраля, 10:07
Updated 27 февраля, 10:07
В Перми приостановили деятельность кафе на ул. Данщина, 14 предприниматель Абдулазиз Мирзоев, сообщает Роспотребнадзор. Сотрудники надзорного органа провели там проверку и нашли грубые нарушения: повара готовили на некачественной воде из скважины, не маркировали продукты, не убирали кухню. Также в заведении общепита отсутствовал туалет для персонала и посетителей.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения в документации. Информация об этом была передана в Дзержинский районный суд, который признал ИП Мирзоев А.И. виновным. Предпринимателя обязали закрыть заведение общественного питания на 85 суток.
Напомним, накануне из-за нарушений закрыли павильоны в Чусовом. Несколько точек питания закрыли на прошлой неделе в Перми.