В Перми закрыли еще одну шаурмичную

В Перми приостановили деятельность кафе на ул. Данщина, 14 предприниматель Абдулазиз Мирзоев, сообщает Роспотребнадзор. Сотрудники надзорного органа провели там проверку и нашли грубые нарушения: повара готовили на некачественной воде из скважины, не маркировали продукты, не убирали кухню. Также в заведении общепита отсутствовал туалет для персонала и посетителей.