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Posted 27 февраля, 09:53

Published 27 февраля, 09:53

Modified 27 февраля, 10:07

Updated 27 февраля, 10:07

В Перми закрыли еще одну шаурмичную

В Перми закрыли еще одну шаурмичную

27 февраля 2025, 09:53
Фото: 1MI.
В Дзержинском районе опечатали кафе фастфуда.

В Перми приостановили деятельность кафе на ул. Данщина, 14 предприниматель Абдулазиз Мирзоев, сообщает Роспотребнадзор. Сотрудники надзорного органа провели там проверку и нашли грубые нарушения: повара готовили на некачественной воде из скважины, не маркировали продукты, не убирали кухню. Также в заведении общепита отсутствовал туалет для персонала и посетителей.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения в документации. Информация об этом была передана в Дзержинский районный суд, который признал ИП Мирзоев А.И. виновным. Предпринимателя обязали закрыть заведение общественного питания на 85 суток.

Напомним, накануне из-за нарушений закрыли павильоны в Чусовом. Несколько точек питания закрыли на прошлой неделе в Перми.

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#Суд#Кафе#Шаурма
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