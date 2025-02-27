В Перми закрывается офис МФЦ

С 1 марта отделение МФЦ «Свердловский» на Лодыгина, 28, временно не будет принимать посетителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Это связано с ремонтом офиса. Филиал откроется вновь 17 марта. Все это время специалисты отделения будут только консультировать заявителей и выдавать готовые документы.