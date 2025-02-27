В Перми закрывается офис МФЦ

Posted 27 февраля, 08:20
Published 27 февраля, 08:20
Modified 27 февраля, 08:22
Updated 27 февраля, 08:22
С 1 марта отделение МФЦ «Свердловский» на Лодыгина, 28, временно не будет принимать посетителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Это связано с ремонтом офиса. Филиал откроется вновь 17 марта. Все это время специалисты отделения будут только консультировать заявителей и выдавать готовые документы.
Добавим также, с 1 марта юрлица будут подавать документы в Росреестр только в электронном виде. Сделать это можно через портал госуслуг или личный кабинет на сайте регистрирующего органа.
Кроме того, на сайте МФЦ работает актуальная карта загруженности офисов «Мои документы». С помощью нее можно посмотреть, в каких филиалах самые большие очереди посетителей.