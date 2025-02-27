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Posted 27 февраля, 08:20

Published 27 февраля, 08:20

Modified 27 февраля, 08:22

Updated 27 февраля, 08:22

В Перми закрывается офис МФЦ

В Перми закрывается офис МФЦ

27 февраля 2025, 08:20
Фото: 1MI.
Отделение «Мои документы» в Свердловском районе временно прекратит работу.

С 1 марта отделение МФЦ «Свердловский» на Лодыгина, 28, временно не будет принимать посетителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Это связано с ремонтом офиса. Филиал откроется вновь 17 марта. Все это время специалисты отделения будут только консультировать заявителей и выдавать готовые документы.

Добавим также, с 1 марта юрлица будут подавать документы в Росреестр только в электронном виде. Сделать это можно через портал госуслуг или личный кабинет на сайте регистрирующего органа.

Кроме того, на сайте МФЦ работает актуальная карта загруженности офисов «Мои документы». С помощью нее можно посмотреть, в каких филиалах самые большие очереди посетителей.

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#Мфц#Документы#Свердловский район
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