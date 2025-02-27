В Пермском крае снизилось количество финансовых нелегалов

В целом по стране в 2024 году Банк России выявил более 9 тыс. финансовых пирамид и других нелегалов. По сравнению с 2023 годом их стало почти в 1,6 раз больше. Среди них: более 5 тыс. финансовых пирамид, почти 2 тыс. нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, 1,5 тыс. черных кредиторов. Число нелегалов увеличилось прежде всего за счет пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений.