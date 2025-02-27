В Пермском крае снизилось количество финансовых нелегалов

Posted 27 февраля, 04:38
Published 27 февраля, 04:38
Modified 27 февраля, 04:40
Updated 27 февраля, 04:40
За минувший, 2024 год, Банк России выявил на территории Пермского края 16 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. В 2023 году были обнаружены 22 такие компании, сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.
В том числе было обнаружено 13 черных кредиторов, две финансовые пирамиды и один нелегальный участник рынка ценных бумаг.
В целом по стране в 2024 году Банк России выявил более 9 тыс. финансовых пирамид и других нелегалов. По сравнению с 2023 годом их стало почти в 1,6 раз больше. Среди них: более 5 тыс. финансовых пирамид, почти 2 тыс. нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, 1,5 тыс. черных кредиторов. Число нелегалов увеличилось прежде всего за счет пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений.
В 2024 году в банковской системе Пермского края было выявлено и изъято из обращения 35 поддельных купюр, что на 35% меньше, чем в 2023 году. Это самый низкий показатель за последние пять лет