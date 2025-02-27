В центре Перми закроется одно из кафе сети «Алендвик»

Как пояснили корреспонденту Properm.ru в компании, само кафе у Комсомольской площади никуда не переезжает, сдается лишь часть коммерческого помещения. По словам собеседника, арендатор уже найден и сделка должна состояться в ближайшее время. По соседству с известным фастфудом расположится пекарня и отдел подарков. На сайте «Перспективы» также указано: «Chicken освобождает часть арендуемого помещения. Вход со стороны ул. Белинского. Площадь — 151кв. м.»