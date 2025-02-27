В центре Перми закроется одно из кафе сети «Алендвик»

Posted 27 февраля, 15:19
Published 27 февраля, 15:19
Modified 27 февраля, 15:21
Updated 27 февраля, 15:21
Компания «Алендвик» выставила на «Авито» два помещения на первых этажах жилых домов на Компросе. Торговые площади сдаются по адресам Комсомольский проспект, 31, а и 72. Примечательно, что второе заведение общепита рядом с «Башней смерти» существует в Перми очень давно.
Как пояснили корреспонденту Properm.ru в компании, само кафе у Комсомольской площади никуда не переезжает, сдается лишь часть коммерческого помещения. По словам собеседника, арендатор уже найден и сделка должна состояться в ближайшее время. По соседству с известным фастфудом расположится пекарня и отдел подарков. На сайте «Перспективы» также указано: «Chicken освобождает часть арендуемого помещения. Вход со стороны ул. Белинского. Площадь — 151кв. м.»
Между тем, кафе сети около Пермского политеха на Компросе 31, а закрывается в связи с новыми проектами компании «Алендвик». На сайте агентства недвижимости «Этажи», которое занимается этим объектом, объявление еще активно.