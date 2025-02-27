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Posted 27 февраля, 15:19

Published 27 февраля, 15:19

Modified 27 февраля, 15:21

Updated 27 февраля, 15:21

В центре Перми закроется одно из кафе сети «Алендвик»

В центре Перми закроется одно из кафе сети «Алендвик»

27 февраля 2025, 15:19
Фото: 1MI.
Освободившееся помещение сдадут в аренду.

Компания «Алендвик» выставила на «Авито» два помещения на первых этажах жилых домов на Компросе. Торговые площади сдаются по адресам Комсомольский проспект, 31, а и 72. Примечательно, что второе заведение общепита рядом с «Башней смерти» существует в Перми очень давно.

Как пояснили корреспонденту Properm.ru в компании, само кафе у Комсомольской площади никуда не переезжает, сдается лишь часть коммерческого помещения. По словам собеседника, арендатор уже найден и сделка должна состояться в ближайшее время. По соседству с известным фастфудом расположится пекарня и отдел подарков. На сайте «Перспективы» также указано: «Chicken освобождает часть арендуемого помещения. Вход со стороны ул. Белинского. Площадь — 151кв. м.»

Между тем, кафе сети около Пермского политеха на Компросе 31, а закрывается в связи с новыми проектами компании «Алендвик». На сайте агентства недвижимости «Этажи», которое занимается этим объектом, объявление еще активно.

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#Недвижимость#Кафе#Фастфуд
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