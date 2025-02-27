properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 12:28

Published 27 февраля, 12:28

Modified 27 февраля, 12:30

Updated 27 февраля, 12:30

В Верещагино женщина предстанет перед судом за совершение убийства своей соседки

В Верещагино женщина задушила соседку бельевой веревкой

27 февраля 2025, 12:28
Фото: 1MI.

В Верещагино женщина предстанет перед судом за совершение убийства своей соседки

Дело подозреваемой в убийстве передано в суд.

Следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела СК России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, утром 25 декабря 2024 года обвиняемая, находясь возле дома в Верещагино, в ходе ссоры задушила свою соседку бельевой веревкой. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

На время следствия в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В этот же день, утром 25 декабря 2024 года между мужчинами в доме в Свердловском районе Перми произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес удар ножом в область груди потерпевшего.

В результате полученных повреждений потерпевший, несмотря на оказанную ему квалифицированную медицинскую помощь, скончался в больнице спустя непродолжительное время.

Читайте также:
Роспотребнадзор закрыл несколько павильонов кафе быстрого питания в ЧусовомЖитель Верещагино не смог устроиться учителем в школе даже через судРоспотребнадзор закрыл еще одну пекарню в Перми. Но это не та «Хлебница»
#Происшествия#Суд#Верещагино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика