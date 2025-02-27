В Верещагино женщина задушила соседку бельевой веревкой

Posted 27 февраля, 12:28
Published 27 февраля, 12:28
Modified 27 февраля, 12:30
Updated 27 февраля, 12:30
Следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела СК России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, утром 25 декабря 2024 года обвиняемая, находясь возле дома в Верещагино, в ходе ссоры задушила свою соседку бельевой веревкой. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
На время следствия в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В этот же день, утром 25 декабря 2024 года между мужчинами в доме в Свердловском районе Перми произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес удар ножом в область груди потерпевшего.
В результате полученных повреждений потерпевший, несмотря на оказанную ему квалифицированную медицинскую помощь, скончался в больнице спустя непродолжительное время.