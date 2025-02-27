В Верещагинском районе прощаются с 23-летним бойцом, погибшим на СВО год назад

Антон Гавшин родился 11 апреля 2000 года в поселке Кез, окончил Соколовскую школу, учился в нытвенском техникуме по специальности «электрогазосварщик». В 2018-2019 служил в армии, затем работал вахтовым методом в строительной сфере. Когда именно молодой человек заключил контракт с Минобороны, не сообщается. Не стало его 26 февраля 2024 года.