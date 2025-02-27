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Posted 27 февраля, 06:22

Published 27 февраля, 06:22

Modified 27 февраля, 06:24

Updated 27 февраля, 06:24

В Верещагинском районе прощаются с 23-летним бойцом, погибшим на СВО год назад

В Верещагинском районе прощаются с 23-летним бойцом, погибшим на СВО год назад

27 февраля 2025, 06:22
Фото: администрация Верещагинского округа.
Сюжет
Военная операция на Украине
Обстоятельства гибели военного не сообщаются.

Церемония прощания с 23-летним Антоном Гавшиным, погибшим в ходе СВО на территории Украины, проходит сегодня, 27 февраля в Верещагинском районе Пермского края. Военного не стало еще год назад, сообщает местная администрация.

Антон Гавшин родился 11 апреля 2000 года в поселке Кез, окончил Соколовскую школу, учился в нытвенском техникуме по специальности «электрогазосварщик». В 2018-2019 служил в армии, затем работал вахтовым методом в строительной сфере. Когда именно молодой человек заключил контракт с Минобороны, не сообщается. Не стало его 26 февраля 2024 года.

Прощание с военным проходит в селе Сепыч, где он проживал до отправки в зону спецоперации.

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#Военная операция на Украине#Сво#Погибший
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