Ветврача птицефабрики в Прикамье оштрафовали за антисанитарию

Posted 27 февраля, 04:01
Published 27 февраля, 04:01
Modified 27 февраля, 04:03
Updated 27 февраля, 04:03
Сотрудники Россельхознадзора оштрафовали главного ветеринарного врача АО «Птицефабрики „Комсомольская“. Ее привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ). Данное правонарушение карается штрафом для должностных лиц в размере до 40 тыс. рублей.
В феврале 2025 года на «Комсомольскую» приходили инспекторы Россельхознадзора. На производстве они увидели, что емкость (ведро), используемая для хранения биологических отходов, не закрывается крышкой или другими средствами защиты, конструкция которых не допускает их самопроизвольного открывания.
В зоне сортировки яиц, на емкости, используемой для сбора биологических отходов, отсутствовала надпись «умеренно опасные биологические отходы», не было журнала дезинфекции. В журнале допжны делаться отметки, подтверждающие обработку емкости для биологических отходов, после каждого перемещения биологических отходов с использованием дезинфицирующих средств.
На пометохранилищах обнаружено большое количество биологических отходов (яйцо целое, яичная скорлупа).
Данный факт свидетельствует о нарушении требований Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов.