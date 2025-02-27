properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 04:01

Published 27 февраля, 04:01

Modified 27 февраля, 04:03

Updated 27 февраля, 04:03

Ветврача птицефабрики в Прикамье оштрафовали за антисанитарию

Ветврача птицефабрики в Прикамье оштрафовали за антисанитарию

27 февраля 2025, 04:01
Фото: 1MI.
На производстве были разбросаны отходы, скорлупа и яйца.

Сотрудники Россельхознадзора оштрафовали главного ветеринарного врача АО «Птицефабрики „Комсомольская“. Ее привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ). Данное правонарушение карается штрафом для должностных лиц в размере до 40 тыс. рублей.

В феврале 2025 года на «Комсомольскую» приходили инспекторы Россельхознадзора. На производстве они увидели, что емкость (ведро), используемая для хранения биологических отходов, не закрывается крышкой или другими средствами защиты, конструкция которых не допускает их самопроизвольного открывания.

В зоне сортировки яиц, на емкости, используемой для сбора биологических отходов, отсутствовала надпись «умеренно опасные биологические отходы», не было журнала дезинфекции. В журнале допжны делаться отметки, подтверждающие обработку емкости для биологических отходов, после каждого перемещения биологических отходов с использованием дезинфицирующих средств.

На пометохранилищах обнаружено большое количество биологических отходов (яйцо целое, яичная скорлупа).

Данный факт свидетельствует о нарушении требований Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов.

#Происшествия#Птицефабрика#Антисанитария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика