Ветврача птицефабрики в Прикамье оштрафовали за антисанитарию

В феврале 2025 года на «Комсомольскую» приходили инспекторы Россельхознадзора. На производстве они увидели, что емкость (ведро), используемая для хранения биологических отходов, не закрывается крышкой или другими средствами защиты, конструкция которых не допускает их самопроизвольного открывания.