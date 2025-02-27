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Posted 27 февраля, 12:11

Published 27 февраля, 12:11

Modified 27 февраля, 12:13

Updated 27 февраля, 12:13

Воспитатели Кемерово жалуются на принуждение к увольнению и снижение зарплат

Воспитатели Кемерово жалуются на принуждение к увольнению и снижение зарплат

27 февраля 2025, 12:11
Фото: vse42.ru.
Воспитатели из города Кемерово рассказали, что им снижают заработную плату. Также их заставляют увольняться.

В социальных сетях появились сообщения о том, что воспитателей одного из детских учреждений Кемерово заставляют увольняться с работы. Сотрудники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на их ситуацию, сообщает vse42.ru.

«Мы обращаемся к президенту России Владимиру Владимировичу! Воспитателей города Кемерово заставляют увольняться, сегодня руководство объявило о снижении зарплаты до 20 000 рублей. Сказали, что денег в бюджете нет, платить зарплату нечем. Это вообще что происходит, как жить?» — говорится в публикации.

Автор поста утверждает, что приказ о сокращении штата и снижении заработной платы был отдан «свыше». Также отмечается, что сейчас зарплата воспитателя ниже, чем у младшего воспитателя.

Жители Кемерово надеются, что президент поможет разобраться в сложившейся ситуации и защитит их права. Пока официальных комментариев от местных властей или руководства учреждения не поступало.

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#Общество#Образование#Кемерово
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