Воспитатели Кемерово жалуются на принуждение к увольнению и снижение зарплат

Posted 27 февраля, 12:11
Published 27 февраля, 12:11
Modified 27 февраля, 12:13
Updated 27 февраля, 12:13
В социальных сетях появились сообщения о том, что воспитателей одного из детских учреждений Кемерово заставляют увольняться с работы. Сотрудники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на их ситуацию, сообщает vse42.ru.
«Мы обращаемся к президенту России Владимиру Владимировичу! Воспитателей города Кемерово заставляют увольняться, сегодня руководство объявило о снижении зарплаты до 20 000 рублей. Сказали, что денег в бюджете нет, платить зарплату нечем. Это вообще что происходит, как жить?» — говорится в публикации.
Автор поста утверждает, что приказ о сокращении штата и снижении заработной платы был отдан «свыше». Также отмечается, что сейчас зарплата воспитателя ниже, чем у младшего воспитателя.
Жители Кемерово надеются, что президент поможет разобраться в сложившейся ситуации и защитит их права. Пока официальных комментариев от местных властей или руководства учреждения не поступало.