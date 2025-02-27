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Posted 27 февраля, 06:19

Published 27 февраля, 06:19

Modified 27 февраля, 06:21

Updated 27 февраля, 06:21

С 1 марта в Перми вырастут штрафы за рекламу табака

За что пермских предпринимателей с 1 марта могут оштрафовать на 800 тысяч рублей

27 февраля 2025, 06:19
Фото: 1MI.

С 1 марта в Перми вырастут штрафы за рекламу табака

С 1 марта вырастут размер штрафов за размещение вывесок о продаже табачной и никотинсодержащей продукции

С 1 марта в Перми значительно увеличатся штрафы за размещение вывесок, рекламирующих продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Максимальный штраф для юридических лиц достигнет 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Согласно Правилам благоустройства, на фасадах зданий, нестационарных торговых объектах и других сооружениях запрещено размещать вывески, которые демонстрируют процессы курения или содержат информацию о табачной продукции, курительных принадлежностях, включая кальяны, сигареты, зажигалки и другие аналогичные товары.

С 1 марта вводится административная ответственность за размещение таких вывесок на нестационарных торговых объектах (НТО). За первое нарушение штрафы составят:

  • до 4 тыс. рублей для граждан;
  • до 40 тыс. рублей для должностных лиц;
  • до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

За повторное нарушение размер штрафов увеличится:

  • до 5 тыс. рублей для граждан;
  • до 50 тыс. рублей для должностных лиц;
  • до 800 тыс. рублей для юридических лиц.

Также ужесточаются штрафы за размещение вывесок на капитальных объектах. За первое нарушение:

  • для граждан штраф вырастет с 2 до 4 тыс рублей;
  • для должностных лиц — с 15 до 40 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — с 30 до 200 тыс. рублей.

За повторное нарушение штрафы составят:

  • до 5 тыс. рублей для граждан;
  • до 50 тыс. рублей для должностных лиц;
  • до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Напомним, что в Перми также запрещена розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для курения в нестационарных объектах. Новые меры направлены на ужесточение контроля за рекламой и продажей такой продукции.

Прошлым летом собственникам киосков с табачными товарами в Пермском крае не удалось оспорить региональный закон, запрещающий продажу табачных товаров, кальянов и устройств для курения (вейпов) в павильонах на территории края. Закон также запретил размещение рекламы, призывающий к покупке никотиносодержащей продукции.

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#Экономика#Пермь#Реклама#Табак#Незаконная реклама
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