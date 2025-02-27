За что пермских предпринимателей с 1 марта могут оштрафовать на 800 тысяч рублей

Posted 27 февраля, 06:19
Published 27 февраля, 06:19
Modified 27 февраля, 06:21
Updated 27 февраля, 06:21
С 1 марта в Перми значительно увеличатся штрафы за размещение вывесок, рекламирующих продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Максимальный штраф для юридических лиц достигнет 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.
Согласно Правилам благоустройства, на фасадах зданий, нестационарных торговых объектах и других сооружениях запрещено размещать вывески, которые демонстрируют процессы курения или содержат информацию о табачной продукции, курительных принадлежностях, включая кальяны, сигареты, зажигалки и другие аналогичные товары.
С 1 марта вводится административная ответственность за размещение таких вывесок на нестационарных торговых объектах (НТО). За первое нарушение штрафы составят:
За повторное нарушение размер штрафов увеличится:
Также ужесточаются штрафы за размещение вывесок на капитальных объектах. За первое нарушение:
За повторное нарушение штрафы составят:
Напомним, что в Перми также запрещена розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для курения в нестационарных объектах. Новые меры направлены на ужесточение контроля за рекламой и продажей такой продукции.
Прошлым летом собственникам киосков с табачными товарами в Пермском крае не удалось оспорить региональный закон, запрещающий продажу табачных товаров, кальянов и устройств для курения (вейпов) в павильонах на территории края. Закон также запретил размещение рекламы, призывающий к покупке никотиносодержащей продукции.