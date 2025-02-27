За день до весны в Перми распустились цветы. Рассказываем, какие

Posted 27 февраля, 07:43
Published 27 февраля, 07:43
Modified 27 февраля, 07:45
Updated 27 февраля, 07:45
На малых реках Егошиха и Данилиха появились ледяные цветы, сообщает «Городское зеленое строительство». Это явление в природе происходит редко. Как считают метеорологи, для образования причудливых кристаллов нужен тонкий лёд, штиль и быстрое охлаждение воздуха ниже −20 °С. У поверхности льда образуется очень влажный воздух. Водяные миниатюрные капли охлаждаются и кристаллизуются, формируя фигуры, похожие на цветы.
За несколько секунд длина «лепестка» может достигнуть 10 см. Однако разрушаются цветы тоже быстро. Поэтому пермяков просят быть аккуратнее на прогулках по экологическим тропам вдоль рек.
Последний раз пермяки могли наблюдать подобное явление в ноябре.