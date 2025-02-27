За день до весны в Перми распустились цветы. Рассказываем, какие

На малых реках Егошиха и Данилиха появились ледяные цветы, сообщает «Городское зеленое строительство». Это явление в природе происходит редко. Как считают метеорологи, для образования причудливых кристаллов нужен тонкий лёд, штиль и быстрое охлаждение воздуха ниже −20 °С. У поверхности льда образуется очень влажный воздух. Водяные миниатюрные капли охлаждаются и кристаллизуются, формируя фигуры, похожие на цветы.