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Posted 27 февраля, 05:19

Published 27 февраля, 05:19

Modified 27 февраля, 05:20

Updated 27 февраля, 05:20

В Прикамье за 2024 год изъято более 34 тонн опасных овощей и фруктов

За год в Пермском крае изъято более 34 тонн опасных овощей и фруктов

27 февраля 2025, 05:19
Фото: 1MI.

В Прикамье за 2024 год изъято более 34 тонн опасных овощей и фруктов

Почти 200 конфискованных партий не отвечали требованиям безопасности пищевой продукции или распространялись с нарушением маркировки.

В 2024 году в Пермском крае из оборота изъято более 34 тонн плодоовощной продукции, которая не соответствовала требованиям безопасности или была реализована с нарушениями маркировки. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Проверки затронули 208 субъектов и 920 объектов, занимающихся производством и продажей овощей. Было проанализировано более 1,4 тысячи проб на содержание пестицидов и токсичных элементов.

Среди выявленных нарушений — несоблюдение условий хранения, продажа испорченной продукции, а также отсутствие маркировки или документов, подтверждающих качество товаров. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Роспотребнадзор напоминает потребителям о необходимости приобретать плодоовощную продукцию только в официальных торговых точках: магазинах, супермаркетах и на рынках. Покупка овощей у частных лиц, торгующих с земли или на обочинах дорог, может быть небезопасной для здоровья.

Ранее мы сообщали, что из семи проверенных магазинов «Светофор» в Пермском крае изъято 416 кг продуктов.

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#Экономика#Роспотребнадзор#Торговля
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