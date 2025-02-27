За год в Пермском крае изъято более 34 тонн опасных овощей и фруктов

Posted 27 февраля, 05:19
Published 27 февраля, 05:19
Modified 27 февраля, 05:20
Updated 27 февраля, 05:20
В 2024 году в Пермском крае из оборота изъято более 34 тонн плодоовощной продукции, которая не соответствовала требованиям безопасности или была реализована с нарушениями маркировки. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Проверки затронули 208 субъектов и 920 объектов, занимающихся производством и продажей овощей. Было проанализировано более 1,4 тысячи проб на содержание пестицидов и токсичных элементов.
Среди выявленных нарушений — несоблюдение условий хранения, продажа испорченной продукции, а также отсутствие маркировки или документов, подтверждающих качество товаров. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
Роспотребнадзор напоминает потребителям о необходимости приобретать плодоовощную продукцию только в официальных торговых точках: магазинах, супермаркетах и на рынках. Покупка овощей у частных лиц, торгующих с земли или на обочинах дорог, может быть небезопасной для здоровья.
Ранее мы сообщали, что из семи проверенных магазинов «Светофор» в Пермском крае изъято 416 кг продуктов.