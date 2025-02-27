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Posted 27 февраля, 02:10

Published 27 февраля, 02:10

Modified 27 февраля, 02:10

Updated 27 февраля, 02:10

За прошлый год в Прикамье десять чиновников были уволены из-за конфликта интересов

За прошлый год в Прикамье десять чиновников были уволены из-за конфликта интересов

27 февраля 2025, 02:10
Фото: properm.ru.
Из-за фактов коррупции в Пермском крае в 2024 году было возбуждено двенадцать уголовных дел.

За прошлый год в государственных и муниципальных ведомствах в Прикамье прокуроры выявили 597 чиновников, допустивших коррупционные нарушения, сообщают в региональной прокуратуре. Имена десяти из них внесли в государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Из-за выявленных фактов коррупции в Пермском крае за 2024 год было возбуждено 12 уголовных дел. Как рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре, уголовные дела расследуются по фактам превышения и злоупотребления полномочиями, взяток и мошенничества. Ряд расследований начался после выявления фактов конфликта интересов.

Особое внимание уделялось соблюдению чиновниками требований законодательства в части предотвращения или урегулирования конфликта интересов, — уточняют в надзорном ведомстве.

Фактов попыток скрыть конфликт интересов от руководства или контролирующих органов в прошлом году выявлено не было.

Из-за найденных во время проверок случаев коррупции 688 прикамских чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. Чаще всего массовые нарушения законодательства связаны с допущенными нарушениями при заполнении деклараций о доходах и расходах. В целях устранения таких нарушений прокуроры региона внесли руководителям государственных и муниципальных ведомств 427 представлений. На действия чиновников принесено 70 протестов прокуроров, в суды направлено 26 исков. 74 должностных лица в прошлом году из-за допущенных фактов коррупции были привлечены к административной ответственности.

Функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений возложены, как правило, на кадровые подразделения государственных (муниципальных) органов и учреждений. Органами прокуратуры края такая работа также проводится.

В прошлом году стало известно о претензиях прокуратуры в связи с выявленным конфликтов интересов к экс-директору музея PERMM Наиле Аллахвердиевой, министру закупок Алексею Зарубину, бывшему пресс-секретарю Пермской гордумы Константину Шестакову, главе Краснокамска Игорю Быкаризу и другим чиновникам. Иски прокуратуры к ним на данный момент рассматриваются в судах.

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#Общество#Коррупционеры#Коррупция#Противодействие коррупции
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