За прошлый год в Прикамье десять чиновников были уволены из-за конфликта интересов

Posted 27 февраля, 02:10
Published 27 февраля, 02:10
Modified 27 февраля, 02:10
Updated 27 февраля, 02:10
За прошлый год в государственных и муниципальных ведомствах в Прикамье прокуроры выявили 597 чиновников, допустивших коррупционные нарушения, сообщают в региональной прокуратуре. Имена десяти из них внесли в государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Из-за выявленных фактов коррупции в Пермском крае за 2024 год было возбуждено 12 уголовных дел. Как рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре, уголовные дела расследуются по фактам превышения и злоупотребления полномочиями, взяток и мошенничества. Ряд расследований начался после выявления фактов конфликта интересов.
Особое внимание уделялось соблюдению чиновниками требований законодательства в части предотвращения или урегулирования конфликта интересов, — уточняют в надзорном ведомстве.
Фактов попыток скрыть конфликт интересов от руководства или контролирующих органов в прошлом году выявлено не было.
Из-за найденных во время проверок случаев коррупции 688 прикамских чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. Чаще всего массовые нарушения законодательства связаны с допущенными нарушениями при заполнении деклараций о доходах и расходах. В целях устранения таких нарушений прокуроры региона внесли руководителям государственных и муниципальных ведомств 427 представлений. На действия чиновников принесено 70 протестов прокуроров, в суды направлено 26 исков. 74 должностных лица в прошлом году из-за допущенных фактов коррупции были привлечены к административной ответственности.
Функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений возложены, как правило, на кадровые подразделения государственных (муниципальных) органов и учреждений. Органами прокуратуры края такая работа также проводится.
В прошлом году стало известно о претензиях прокуратуры в связи с выявленным конфликтов интересов к экс-директору музея PERMM Наиле Аллахвердиевой, министру закупок Алексею Зарубину, бывшему пресс-секретарю Пермской гордумы Константину Шестакову, главе Краснокамска Игорю Быкаризу и другим чиновникам. Иски прокуратуры к ним на данный момент рассматриваются в судах.