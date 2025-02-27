За прошлый год в Прикамье десять чиновников были уволены из-за конфликта интересов

За прошлый год в государственных и муниципальных ведомствах в Прикамье прокуроры выявили 597 чиновников, допустивших коррупционные нарушения, сообщают в региональной прокуратуре. Имена десяти из них внесли в государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Из-за выявленных фактов коррупции в Пермском крае за 2024 год было возбуждено 12 уголовных дел. Как рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре, уголовные дела расследуются по фактам превышения и злоупотребления полномочиями, взяток и мошенничества. Ряд расследований начался после выявления фактов конфликта интересов.