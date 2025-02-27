Житель Соликамска, присвоивший чужие деньги, попался на нарушении ПДД

Posted 27 февраля, 06:53
Published 27 февраля, 06:53
Modified 27 февраля, 08:30
Updated 27 февраля, 08:30
Соликамский суд признал виновным местного жителя по ч. 2 ст. 160 «Присвоение или растрата» и ч. 1 ст. 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ, сообщает краевой полицейский главк.
Подсудимый работал сфере поставки стройматериалов и согласился помочь своему соседу с их покупкой, обещав скидку за товар. Однако, получив деньги (72 тыс. рублей) за продукцию мужчина сорвал заказ и перестал отвечать на звонки. Обманутый сосед написал заявление в полицию.
Следователи возбудили дело, злоумышленник не признал свою вину. В 2024 году в отношении соликамца было возбуждено еще одно уголовное дело. Его машину остановили инспекторы. Как выяснилось, он ездил в состоянии наркотического опьянения и без прав.
В итоге суд приговорил мужчину к 460 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор еще не вступил в законную силу.