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Posted 27 февраля, 06:53

Published 27 февраля, 06:53

Modified 27 февраля, 08:30

Updated 27 февраля, 08:30

Житель Соликамска, присвоивший чужие деньги, попался на нарушении ПДД

Житель Соликамска, присвоивший чужие деньги, попался на нарушении ПДД

27 февраля 2025, 06:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Деньги
Соликамца судили сразу по нескольким делам.

Соликамский суд признал виновным местного жителя по ч. 2 ст. 160 «Присвоение или растрата» и ч. 1 ст. 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ, сообщает краевой полицейский главк.

Подсудимый работал сфере поставки стройматериалов и согласился помочь своему соседу с их покупкой, обещав скидку за товар. Однако, получив деньги (72 тыс. рублей) за продукцию мужчина сорвал заказ и перестал отвечать на звонки. Обманутый сосед написал заявление в полицию.

Следователи возбудили дело, злоумышленник не признал свою вину. В 2024 году в отношении соликамца было возбуждено еще одно уголовное дело. Его машину остановили инспекторы. Как выяснилось, он ездил в состоянии наркотического опьянения и без прав.

В итоге суд приговорил мужчину к 460 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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#Суд#Автомобили#Деньги#Закон
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