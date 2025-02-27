Житель Верещагино не смог устроиться учителем в школе даже через суд

Posted 27 февраля, 03:37
Published 27 февраля, 03:37
Modified 27 февраля, 03:37
Updated 27 февраля, 03:37
Неожиданный трудовой спор рассматривали в Верещагинском районном суде, сообщили в инстанции. С иском к МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс» обратился бывший учитель информатики сельской школы. Мужчина пытался восстановиться на работе, но в суде ему окончательно отказали в трудоустройстве. До увольнения педагог проработал в Вознесенской сельской школе более 25 лет.
Как следует из материалов суда, учитель информатики считал, что он договорился с директором школы, что во время летних каникул уволится на некоторое время. Мужчина рассказал работодателю, что он хочет увеличить размер начисляемой пенсии, а чтобы получить индексацию он не должен нигде работать. За короткое время мужчина уладил свои пенсионные дела и перед 1 сентября пошел наниматься на работу в школу. Однако, когда педагог обратился с заявлением о приеме на работу, ему отказали. Оказалось, что за время его отсутствия уроки информатики начала вести учитель младших классов.
В своем иске уволенный педагог указал, что получив отказ в трудоустройстве, он написал заявление, в котором попросил администрацию школы письменно ему сообщить о причинах произошедшего. Однако, на свой запрос мужчина получил ответ, что ему никто не обязан объяснять причины отказа в найме на работу. Мужчина после этого даже написал жалобу в прокуратуру, сообщив, что нанятая на его место педагог не имеет необходимого образования по информатике. Однако и здесь получил ответ, что перед приемом на работу учительница проходила курсовую подготовку по предмету.
Тогда уволенный педагог обратился в суд. Он потребовал восстановить его на работе в школе и заплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.
Представители МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс» с иском не согласились, сообщив, что мужчина уволился из школы по собственному желанию, а не приняли на работу его на законных основаниях. На момент подачи им заявления о приеме на работу вакантных часов информатики в школе не было. Как пояснили юристы муниципального учреждения, педагогу предлагалось трудоустроиться учителем информатики в другие школы Верещагинского района. Ему даже предлагали обеспечить подвоз до рабочего места, но он категорически отказался работать в другой школе.
Суд пришел к выводу о том, что отказ истцу в приеме на работу был обоснован и обусловлен объективной причиной — отсутствием вакансии учителя информатики в Вознесенской школе. Судья в решении указал, что, заключение трудового договора является правом, а не обязанностью работодателя, в связи с чем, истцу в удовлетворении требований отказано. Решение суда в законную силу не вступило.