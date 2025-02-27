Житель Верещагино не смог устроиться учителем в школе даже через суд

Как следует из материалов суда, учитель информатики считал, что он договорился с директором школы, что во время летних каникул уволится на некоторое время. Мужчина рассказал работодателю, что он хочет увеличить размер начисляемой пенсии, а чтобы получить индексацию он не должен нигде работать. За короткое время мужчина уладил свои пенсионные дела и перед 1 сентября пошел наниматься на работу в школу. Однако, когда педагог обратился с заявлением о приеме на работу, ему отказали. Оказалось, что за время его отсутствия уроки информатики начала вести учитель младших классов.