2,5 тысячи человек посетили «Пермь Экспо» за три дня выставки «Агротехнологии»

«Пермь Экспо» сегодня — это масштаб, гибкость и современные стандарты работы с мероприятиями практически любого формата. Сейчас это наша главная задача — быть открытыми для самого широкого круга предложений. На «Пермь Экспо» можно арендовать любую площадь любой конфигурации, что позволяет оформить как камерные 50 метров, так и масштабные мероприятия межрегионального и федерального уровня», — подчеркнула Татьяна Орленко, заместитель директора по развитию «Пермь Экспо» (дочерняя компания АО «Фонд развития Пермского края»).