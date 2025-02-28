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Posted 28 февраля, 12:11

Published 28 февраля, 12:11

Modified 28 февраля, 12:13

Updated 28 февраля, 12:13

2,5 тысячи человек посетили «Пермь Экспо» за три дня выставки «Агротехнологии»

2,5 тысячи человек посетили «Пермь Экспо» за три дня выставки «Агротехнологии»

28 февраля 2025, 12:11
Лидеры и эксперты отрасли, власть и бизнес в течение трех дней делились опытом на крупнейшей в регионе выставочной площадке.

На этой неделе конгрессно-выставочный центр «Пермь Экспо» стал центром масштабного события — ежегодной выставки-форума «Агротехнологии». В этом году она впервые заняла не только павильон КВЦ, но и уличное пространство перед ним. Посетителями стали почти 2,5 тыс. человек. Участие 16 регионов, более 100 единиц техники и признание лидеров индустрии подтверждают: площадка вышла на новый уровень.

«Пермь Экспо» сегодня — это масштаб, гибкость и современные стандарты работы с мероприятиями практически любого формата. Сейчас это наша главная задача — быть открытыми для самого широкого круга предложений. На «Пермь Экспо» можно арендовать любую площадь любой конфигурации, что позволяет оформить как камерные 50 метров, так и масштабные мероприятия межрегионального и федерального уровня», — подчеркнула Татьяна Орленко, заместитель директора по развитию «Пермь Экспо» (дочерняя компания АО «Фонд развития Пермского края»).

Качество площадки КВЦ высоко ценит один из его ключевых партнеров — компания PRO EXPO, известная федеральными проектами (выставки «Металлообработка. Сварка — Урал», «Здравоохранение Сибири» и др.). В Перми PRO EXPO проводит такие крупные события как «Нефть и газ, химия. ТЭК», «Здравоохранение Прикамья. Медфарм», «Образование и карьера» и др. Все они проходят на «Пермь Экспо».

«На сегодняшний день мы работаем с площадкой, которая наиболее профессионально подготовлена для проведения выставок в Перми. КВЦ „Пермь Экспо“ не только обладает развитой инфраструктурой и техническим обеспечением, но и постоянно стремится к развитию собственного потенциала», — заявил генеральный директор PRO EXPO Сергей Климов.

По его словам, высокий уровень КВЦ подтверждают и партнёры PRO EXPO. «Многие крупные компании, участвующие в проектах PRO EXPO в Екатеринбурге и Новосибирске, подчеркивают, что пермская площадка соответствует всем требованиям для проведения мероприятий высокого уровня», — заключил Сергей Климов.

Что же означает сегодня понятие выставочная площадка высокого класса? Собрали самое главное о «Пермь Экспо» — смотрите в карточках.

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