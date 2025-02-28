Эксперт рассказал, стоит ли доверять искусственному интеллекту подбор автомобиля

На платформах с объявлениями о продаже автомобилей всё чаще внедряют ИИ-помощников. Мы пообщались с экспертом по подбору авто Андреем Тумкиным, чтобы узнать, стоит ли доверять искусственному интеллекту при выборе машины с пробегом и как грамотно использовать его рекомендации.

На рынке автомобилей с пробегом становится все сложнее сделать правильный выбор. Чтобы помочь покупателям, многие сервисы объявлений начинают внедрять функции на основе искусственного интеллекта. Эти системы анализируют огромные массивы данных и выдают рекомендации, но насколько можно полагаться на них при выборе авто? «Сегодня многие сервисы объявлений, от крупных до небольших, пытаются использовать ИИ для привлечения и удержания клиентов. Это проявляется в разных формах: от подбора объявлений до оценки стоимости автомобиля», — отметил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин. Есть системы, в которых, работают алгоритмы с рекомендациями по покупке авто. По словам эксперта, подобные системы анализируют данные об автомобиле (количество владельцев, историю обслуживания, пробег, страховые выплаты, юридическую чистоту и др.) и выдают одну из нескольких рекомендаций. Например, «Автотека» от Авито разделяет подсказки по цветам: Зеленый: «Срочно на осмотр»/«Выезжайте на осмотр». Автомобиль с хорошей историей, практически без недостатков.

Желтый: «Можно осмотреть»/«Лучше осмотреть с профессионалом». Есть незначительные недостатки, которые лучше изучить со специалистом.

Красный: «Не стоит рисковать». У автомобиля серьезные недостатки (например, ограничения на регистрацию, ДТП с повреждением геометрии кузова). Однако, как подчеркнул эксперт, полностью полагаться на ИИ при выборе автомобиля все же не стоит. «Искусственный интеллект — это полезный инструмент, который может помочь отсеять явно плохие варианты и сэкономить время. Но окончательное решение всегда должно приниматься на основе личного осмотра автомобиля», — заявил он. Отметим несколько моментов, которые стоит учитывать при выборе автомобиля с пробегом, причем сделать это придется без поддержки ИИ: Проверка документов: Убедитесь, что все документы на автомобиль в порядке и соответствуют действительности.

Осмотр кузова: Внимательно осмотрите кузов на предмет следов ДТП, коррозии и других дефектов.

Диагностика двигателя и ходовой части: Проведите диагностику двигателя и ходовой части автомобиля у квалифицированного механика.

Тест-драйв: Обязательно проведите тест-драйв, чтобы оценить управляемость автомобиля и работу всех систем. Таким образом, ИИ может быть полезным инструментом при выборе автомобиля с пробегом, но личный осмотр, консультация с профессионалами и здравый смысл — тоже обязательные составляющие успешной покупки.