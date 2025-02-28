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Posted 28 февраля, 04:54

Published 28 февраля, 04:54

Modified 28 февраля, 04:56

Updated 28 февраля, 04:56

На пожаре в Губахе из-за глухих решёток погибла 45-летняя женщина

Глухие решетки на окнах стали причиной гибели женщины при пожаре в Губахе

28 февраля 2025, 04:54
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

На пожаре в Губахе из-за глухих решёток погибла 45-летняя женщина

Единственный выход был отрезан огнем.

В среду, 26 февраля, в Губахе, на улице Никонова произошел пожар в деревянном доме, используемом как дача. Возгорание началось в надворных постройках, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

45-летняя хозяйка дома, обнаружив пожар, успела сообщить о происшествии в пожарную охрану, но не смогла выбраться из здания. Единственный выход был отрезан огнем, а на окнах установлены глухие решетки. Женщина попыталась пройти через пламя и дым, но погибла.

Сообщение о пожаре поступило в 16:39. Через две минуты на место прибыли 14 пожарных и четыре единицы техники. Локализация пожара была завершена в 16:55, а открытое горение ликвидировано к 17:30. Площадь возгорания составила 52 квадратных метра.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

МЧС России напоминает о важности безопасности:

— Не устанавливайте глухие решетки на окнах.

— Если решетки уже установлены, хотя бы одна должна легко открываться изнутри без ключа, чтобы даже ребенок мог самостоятельно выбраться в случае опасности.

В Кочевском округе в сгоревшем двухквартирном доме обнаружен труп мужчины. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

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#Происшествия#Пожар#Губаха
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