Глухие решетки на окнах стали причиной гибели женщины при пожаре в Губахе

Posted 28 февраля, 04:54
Published 28 февраля, 04:54
Modified 28 февраля, 04:56
Updated 28 февраля, 04:56
В среду, 26 февраля, в Губахе, на улице Никонова произошел пожар в деревянном доме, используемом как дача. Возгорание началось в надворных постройках, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.
45-летняя хозяйка дома, обнаружив пожар, успела сообщить о происшествии в пожарную охрану, но не смогла выбраться из здания. Единственный выход был отрезан огнем, а на окнах установлены глухие решетки. Женщина попыталась пройти через пламя и дым, но погибла.
Сообщение о пожаре поступило в 16:39. Через две минуты на место прибыли 14 пожарных и четыре единицы техники. Локализация пожара была завершена в 16:55, а открытое горение ликвидировано к 17:30. Площадь возгорания составила 52 квадратных метра.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
МЧС России напоминает о важности безопасности:
— Не устанавливайте глухие решетки на окнах.
— Если решетки уже установлены, хотя бы одна должна легко открываться изнутри без ключа, чтобы даже ребенок мог самостоятельно выбраться в случае опасности.
В Кочевском округе в сгоревшем двухквартирном доме обнаружен труп мужчины. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.