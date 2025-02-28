Как выбрать идеальное жилье, когда так много предложений? Рассказываем

В первую очередь она должна обеспечивать безопасность, то есть в ней должны быть предусмотрены датчики протечек воды и дыма (противопожарные системы), камеры видеонаблюдения, контроллеры на батареи (позволяют регулировать температуру).



Проект «КвартириУМ» от застройщика «Железно» и ИТ-компании «Философт» предполагает, что управление комфортом и безопасностью в квартире станет элементарным и привычным комплексом простых действий. В проекте три пакета опций, которые могут приобретаться по отдельности в зависимости от ваших предпочтений: «Погодиум», «Комфортиум» и «Защитиум».