Как выбрать идеальное жилье, когда так много предложений? Рассказываем

Posted 28 февраля, 13:03
Published 28 февраля, 13:03
Modified 28 февраля, 13:05
Updated 28 февраля, 13:05
Перегруженность информацией, противоречивые отзывы, скрытые нюансы… Знакомо? Мы понимаем вашу боль и готовы стать вашим проводником. Вместе с экспертом компании «Железно» на примере ЖК «Камаполис» смотрим, на что обращать внимание.
Перед тем как погружаться в технические детали, задайте себе вопрос: «Где я хочу жить?»
Среда формирует человека. Наш дом, близкие друзья и любимые места для отдыха — всё, что нас окружает, имеет огромную ценность. Например, ЖК «Камаполис» расположен не просто в престижном районе (рядом с Пермским классическим университетом), а в зоне развивающейся инфраструктуры, которая создается в соответствии со стандартом комплексного развития территории.
Это настоящий город в городе площадью 11 гектаров с собственным детским садом на 320 мест, стрит-ритейлом, общественными пространствами — «Сквером Пермского периода» и «Зеленым пешеходным бульваром». Сила локации отражается в близости комплекса с главной достопримечательностью города — рекой Камой. Наполненность проекта позволяет по желанию не покидать его пределов. И при этом до делового центра Перми — 10 минут.
Самое оптимальное жилье, по мнению многих специалистов (психологов, дизайнеров, самих строителей), это среднеэтажная застройка. Слишком высокие дома «давят» на человека, закрывают горизонт. «Камаполис» сохраняет за человеком право на небо и солнце, не загораживая их высотой небоскребов. Дома территории будущего построены по принципу соразмерной для человека среды и представляют собой среднеэтажную переменную застройку с несколькими акцентными башнями.
«В такой обстановке люди получают максимальное психологическое ощущение комфорта и полноценно наслаждаются жизнью», — говорит Павел Маишев, ведущий аналитик по продукту «Железно».
Павел Маишев советует: выбирая ЖК, оцените не только «здесь и сейчас», но и планы развития района. Например, преимущество «Камаполиса» — продуманность на 10 лет вперед, ведь предполагается активное развитие этой части города.
На что ещё надо обратить внимание при выборе жилья, если рассматривать его как вариант вложения инвестиций? По словам Павла, качество современных ЖК складывается из нескольких пунктов:
Стены, перекрытия, фундамент — это скелет вашего дома. Выбор строительного материала для будущего жилья — вопрос многогранный. Компания «Железно» исходит из внутренней и внешней аналитики при решении данного вопроса.
Компания «Железно» специализируется на строительстве среднеэтажных домов из кирпича (где несущие стены выполнены из кирпича), применяя научные подходы при формирования комфортного жилого микрорайона.
Аналитика первичного рынка Перми показывает, что на сегодняшний момент только 4% строящихся домов строятся из кирпича (несущая система) и 15% строящихся домов имеют этажность менее 8 этажей. То есть кирпичный среднеэтажный проект в Перми — уникальное торговое предложение на рынке Перми.
У кирпичных домов максимум преимуществ: это прочность, долговечность, звукоизоляция. Зимой в них тепло, а летом прохладно, постоянно поддерживается оптимальный микроклимат в помещениях.
Кирпичные дома — достойная инвестиция в будущее. Срок службы кирпичного дома составляет 150 лет (согласно строительным нормативам). Для сравнения керамический кирпич выдерживает нагрузку до 150 кг/см², а газобетонные блоки до 70 кг/см². Срок эксплуатации пенобетона и железобетонных панелей раза в три меньше, чем у кирпича.
Кирпич обладает повышенной энергоэффективностью относительно других строительных материалов. Для клиента это серьезная экономия ресурсов. Кроме того, кирпичные стены обеспечивают хорошую звукоизоляцию, это один из важнейших факторов комфорта жителя в жилом доме. Кирпичное домостроительство серьезно выигрывает у любого другого в изоляции вибрационного шума.
Современная система умного дома, по словам Павла Маишева, — это не просто набор гаджетов, а интеллектуальная экосистема, которая делает жизнь комфортнее, безопаснее и энергоэффективнее.
В первую очередь она должна обеспечивать безопасность, то есть в ней должны быть предусмотрены датчики протечек воды и дыма (противопожарные системы), камеры видеонаблюдения, контроллеры на батареи (позволяют регулировать температуру).
Проект «КвартириУМ» от застройщика «Железно» и ИТ-компании «Философт» предполагает, что управление комфортом и безопасностью в квартире станет элементарным и привычным комплексом простых действий. В проекте три пакета опций, которые могут приобретаться по отдельности в зависимости от ваших предпочтений: «Погодиум», «Комфортиум» и «Защитиум».
Опция «Погодиум» позволит управлять системой кондиционирования. Не надо больше искать пульт, чтобы задать температуру в комнате, это можно сделать с помощью голосового помощника.
Опция «Комфортиум» дает возможность управлять освещением, отоплением, дистанционным открытием/закрытием штор и уровнем влажности. Нужную настройку можно установить из любой точки квартиры с помощью смартфона или голосового помощника.
Опция «Защитиум» контролирует открытие/закрытие двери, управление электричеством, защиту от протечек. Благодаря приложению вы всегда можете оставаться спокойными за безопасность своего жилья.
Такая система не просто упрощает рутину — она создает персонализированную среду, где технологии работают на качество жизни, оставаясь незаметными и надежными. Выбирать надо, конечно, не просто квадратные метры, но умные и качественные квадратные метры. На примере «Камаполис» от компании «Железно» мы рассказали, какой может быть комфортная среда для жизни, где каждая деталь продумана так, чтобы вы тратили время на радость, а не на решение проблем.
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