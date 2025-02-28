«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признан виновным в повышении цен на бензин

Как установило ведомство, в период снижения биржевых цен на нефтепродукты компания продолжала повышать стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на своих заправках. При этом расходы на закупку топлива в оптовом сегменте снижались, что делало рост розничных цен экономически неоправданным.