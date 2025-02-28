«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признан виновным в повышении цен на бензин

Posted 28 февраля, 13:44
Published 28 февраля, 13:44
Modified 28 февраля, 13:46
Updated 28 февраля, 13:46
Арбитражный суд Пермского края вынес решение в пользу регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в споре с ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Компания, входящая в структуру Лукойла, была признана виновной в необоснованном завышении цен на топливо в розничных сетях АЗС, сообщают в Пермском УФАС.
Как установило ведомство, в период снижения биржевых цен на нефтепродукты компания продолжала повышать стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на своих заправках. При этом расходы на закупку топлива в оптовом сегменте снижались, что делало рост розничных цен экономически неоправданным.
Антимонопольный орган выдал предписание об изменении политики ценообразования компании, однако «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» попытался оспорить это решение в суде. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию УФАС, признав её требования законными.
Теперь компании грозит административный штраф за нарушение Закона о защите конкуренции. Решение суда может стать прецедентом для аналогичных споров в других регионах, где отмечается рост цен на топливо без объективных экономических причин.
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