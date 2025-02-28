Московские кредиторы оштрафованы на 100 тысяч за угрозы пермячке

Posted 28 февраля, 11:07
Published 28 февраля, 11:07
Modified 28 февраля, 11:09
Updated 28 февраля, 11:09
Судебные приставы взыскали с микрокредитной компании из Москвы штраф 100 тыс. рублей за психологическое давление на жительницу Ильинского, сообщает пресс-служба ФССП. Кредиторы угрожали женщине и рассылали в соцсетях порочащую информацию.
Должница обратилась в профильный отдел ФССП с жалобой на незаконные методы взыскания задолженности. Коллекторы от имени компании сначала угрожали женщине, а потом рассылали «Вконтакте» и «Телеграмм» сообщения с фотографией дочери заявительницы. Фотографии были подписаны «Розыск», «Подозревается в умышленном хищении денежных средств».
В 2024 году микрофинансовая компания была признана виновной по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Организация ранее привлекалась по аналогичному делу в Алтайском крае, что стало отягчающим обстоятельством.