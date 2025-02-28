Московские кредиторы оштрафованы на 100 тысяч за угрозы пермячке

Должница обратилась в профильный отдел ФССП с жалобой на незаконные методы взыскания задолженности. Коллекторы от имени компании сначала угрожали женщине, а потом рассылали «Вконтакте» и «Телеграмм» сообщения с фотографией дочери заявительницы. Фотографии были подписаны «Розыск», «Подозревается в умышленном хищении денежных средств».