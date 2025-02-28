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Posted 28 февраля, 11:07

Published 28 февраля, 11:07

Modified 28 февраля, 11:09

Updated 28 февраля, 11:09

Московские кредиторы оштрафованы на 100 тысяч за угрозы пермячке

Московские кредиторы оштрафованы на 100 тысяч за угрозы пермячке

28 февраля 2025, 11:07
Фото: 1MI.

Московские кредиторы оштрафованы на 100 тысяч за угрозы пермячке

Сюжет
Приставы
На компанию завели административное дело.

Судебные приставы взыскали с микрокредитной компании из Москвы штраф 100 тыс. рублей за психологическое давление на жительницу Ильинского, сообщает пресс-служба ФССП. Кредиторы угрожали женщине и рассылали в соцсетях порочащую информацию.

Должница обратилась в профильный отдел ФССП с жалобой на незаконные методы взыскания задолженности. Коллекторы от имени компании сначала угрожали женщине, а потом рассылали «Вконтакте» и «Телеграмм» сообщения с фотографией дочери заявительницы. Фотографии были подписаны «Розыск», «Подозревается в умышленном хищении денежных средств».

В 2024 году микрофинансовая компания была признана виновной по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Организация ранее привлекалась по аналогичному делу в Алтайском крае, что стало отягчающим обстоятельством.

#Суд#Приставы#Судебные приставы#Микрофинансирование
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