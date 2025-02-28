На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три машины из-за пьяного водителя

Posted 28 февраля, 12:46
Published 28 февраля, 12:46
Modified 28 февраля, 12:48
Updated 28 февраля, 12:48
Сегодня, 28 февраля, на трассе Пермь-Екатеринбург 91 километр произошло жесткое ДТП. Нетрезвый водитель «Нивы» вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Renault и Ладой, сообщает «Рифей».
В аварии пострадало четверо человек. Им всем оказана скорая медицинская помощь. Трое отказались от госпитализации, один мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, прокомментировали для Properm.ru в минздраве Прикамья.