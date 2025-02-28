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Posted 28 февраля, 12:46

Published 28 февраля, 12:46

Modified 28 февраля, 12:48

Updated 28 февраля, 12:48

На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три машины из-за пьяного водителя

На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три машины из-за пьяного водителя

28 февраля 2025, 12:46
Фото: Телеграм-канал «ЧП Кунгур».

На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три машины из-за пьяного водителя

Сюжет
Дтп
Известно о четырех пострадавших.

Сегодня, 28 февраля, на трассе Пермь-Екатеринбург 91 километр произошло жесткое ДТП. Нетрезвый водитель «Нивы» вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Renault и Ладой, сообщает «Рифей».

В аварии пострадало четверо человек. Им всем оказана скорая медицинская помощь. Трое отказались от госпитализации, один мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, прокомментировали для Properm.ru в минздраве Прикамья.

#Происшествия#Дтп#Пьяный водитель#Екатеринбург#Свердловская область#Вождение в нетрезвом виде#Пострадавшие
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