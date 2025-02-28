Пермский зоопарк, где недавно родился белый медвежонок, поменял режим работы

Posted 28 февраля, 03:10
Published 28 февраля, 03:10
Modified 28 февраля, 03:12
Updated 28 февраля, 03:12
Пермский зоопарк будет открываться на час позже и закрываться тоже. Это связано с увеличением светового дня и активности животных.
С 1 марта зоопарк будет работать с 10:00 до 18:00. Касса будет закрываться в 17:00. Цена взрослого билета в зоопарк (c 12 лет включительно) — 350 рублей, детского (с 4 до 11 лет включительно) — 250 рублей. Дети до 4 лет — бесплатно.
Напомним, три месяца назад в зоопарке у Милы и Сэрику родился белый медвежонок. Вчера стало известно, что это девочка. Увидеть малышку посетители смогут уже в марте. Тогда же ей выберут имя.