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Posted 28 февраля, 03:10

Published 28 февраля, 03:10

Modified 28 февраля, 03:12

Updated 28 февраля, 03:12

Пермский зоопарк, где недавно родился белый медвежонок, поменял режим работы

Пермский зоопарк, где недавно родился белый медвежонок, поменял режим работы

28 февраля 2025, 03:10
Фото: пермский зоопарк.
Сюжет
Зоопарк
Причина — увеличение светового дня.

Пермский зоопарк будет открываться на час позже и закрываться тоже. Это связано с увеличением светового дня и активности животных.

С 1 марта зоопарк будет работать с 10:00 до 18:00. Касса будет закрываться в 17:00. Цена взрослого билета в зоопарк (c 12 лет включительно) — 350 рублей, детского (с 4 до 11 лет включительно) — 250 рублей. Дети до 4 лет — бесплатно.

Напомним, три месяца назад в зоопарке у Милы и Сэрику родился белый медвежонок. Вчера стало известно, что это девочка. Увидеть малышку посетители смогут уже в марте. Тогда же ей выберут имя.

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#Зоопарк#Пермский зоопарк#Белый медведь
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