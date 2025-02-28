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Posted 28 февраля, 09:33

Published 28 февраля, 09:33

Modified 28 февраля, 09:35

Updated 28 февраля, 09:35

Пермского владельца затонувшего танкера оштрафовали на 30 тыс. рублей

Пермского владельца затонувшего танкера оштрафовали на 30 тыс. рублей

28 февраля 2025, 09:33
Сюжет
Экология
Краснодарский арбитраж признал вину «Кама Шиппинг».

Арбитражный суд Краснодарского края признал виновным по административному делу о нарушении технических регламентов владельца нефтетанкера «Волгонефть — 212» компанию «Кама Шиппинг». Компания обязана заплатить штраф 30 тыс. рублей. Как сообщает ТАСС, иск подала Новороссийская транспортная прокуратура.

По словам владельца судна, оно находилось в разрешенном районе плавания, но не во время установленного сезона. Пермский танкер шел к судну накопителю для выгрузки мазута с разрешения капитана порта. Как сообщает ТАСС, упоминая официальную переписку между двумя кораблями, судно-накопитель оказалось не готово к приему груза. ЧП произошло, когда случился шторм и танкер пытался перейти в убежище.

Однако обвинитель счел позицию ответчика основанной на искажении фактов и неправильном трактовании норм закона.

Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе. Часть мазута, находившегося на борту двух судов, попала в море.

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#Экология#Транспорт#Керчь
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