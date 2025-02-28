Пермского владельца затонувшего танкера оштрафовали на 30 тыс. рублей

Posted 28 февраля, 09:33
Published 28 февраля, 09:33
Modified 28 февраля, 09:35
Updated 28 февраля, 09:35
Арбитражный суд Краснодарского края признал виновным по административному делу о нарушении технических регламентов владельца нефтетанкера «Волгонефть — 212» компанию «Кама Шиппинг». Компания обязана заплатить штраф 30 тыс. рублей. Как сообщает ТАСС, иск подала Новороссийская транспортная прокуратура.
По словам владельца судна, оно находилось в разрешенном районе плавания, но не во время установленного сезона. Пермский танкер шел к судну накопителю для выгрузки мазута с разрешения капитана порта. Как сообщает ТАСС, упоминая официальную переписку между двумя кораблями, судно-накопитель оказалось не готово к приему груза. ЧП произошло, когда случился шторм и танкер пытался перейти в убежище.
Однако обвинитель счел позицию ответчика основанной на искажении фактов и неправильном трактовании норм закона.
Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе. Часть мазута, находившегося на борту двух судов, попала в море.