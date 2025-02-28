Пермского владельца затонувшего танкера оштрафовали на 30 тыс. рублей

По словам владельца судна, оно находилось в разрешенном районе плавания, но не во время установленного сезона. Пермский танкер шел к судну накопителю для выгрузки мазута с разрешения капитана порта. Как сообщает ТАСС, упоминая официальную переписку между двумя кораблями, судно-накопитель оказалось не готово к приему груза. ЧП произошло, когда случился шторм и танкер пытался перейти в убежище.