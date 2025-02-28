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Posted 28 февраля, 07:13

Published 28 февраля, 07:13

Modified 28 февраля, 07:15

Updated 28 февраля, 07:15

Пермячка организовала подпольное казино под вывеской благотворительного фонда

Пермячка организовала подпольное казино под вывеской благотворительного фонда

28 февраля 2025, 07:13
Фото: 1MI.
В Перми будут судить женщину за нелегальные азартные игры.

В Перми будут судить женщину за проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Силовики обвиняют ее по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Следователи установили, что оператор-кассир вместе с подельниками в течение полугода незаконно проводила азартные игры в нежилых помещениях.

Нелегальный бизнес они развивали в Мотовилихинском и Индустриального районах. Злоумышленники прикрывались благотворительной деятельностью. Всего организаторы подпольного казино заработали 26 млн рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемой и ее сообщников передано в суд.

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#Суд#Преступление#Ск
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