Пермячка организовала подпольное казино под вывеской благотворительного фонда

Posted 28 февраля, 07:13
Published 28 февраля, 07:13
Modified 28 февраля, 07:15
Updated 28 февраля, 07:15
В Перми будут судить женщину за проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Силовики обвиняют ее по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Следователи установили, что оператор-кассир вместе с подельниками в течение полугода незаконно проводила азартные игры в нежилых помещениях.
Нелегальный бизнес они развивали в Мотовилихинском и Индустриального районах. Злоумышленники прикрывались благотворительной деятельностью. Всего организаторы подпольного казино заработали 26 млн рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемой и ее сообщников передано в суд.