Пермячка организовала подпольное казино под вывеской благотворительного фонда

Нелегальный бизнес они развивали в Мотовилихинском и Индустриального районах. Злоумышленники прикрывались благотворительной деятельностью. Всего организаторы подпольного казино заработали 26 млн рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемой и ее сообщников передано в суд.