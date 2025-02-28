Пермяки наблюдают запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс»

Запуск состоялся в штатном режиме в 00:24 по московскому времени и в 2:24 по местному с космодрома «Байконур» в Казахстане. «Союз-2.1а» должен доставить на МКС необходимое оборудование, одежду, продовольствие и лекарства, а также топливо. Также на станцию отправили новый скафандр «Орлан‑МКС» №6 для выходов в открытый космос.