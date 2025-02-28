Пермяки наблюдают запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс»

Posted 28 февраля, 09:46
Published 28 февраля, 09:46
Modified 28 февраля, 10:37
Updated 28 февраля, 10:37
Жители Перми прямо на улицах города увидят запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс». Яркое событие транслируется на медиафасадах медиахолдинга МАЕР на Подлесной, 2, бульваре Гагарина, 74, пересечении шоссе Космонавтов с улицей Братьев Игнатовых.
Запуск состоялся в штатном режиме в 00:24 по московскому времени и в 2:24 по местному с космодрома «Байконур» в Казахстане. «Союз-2.1а» должен доставить на МКС необходимое оборудование, одежду, продовольствие и лекарства, а также топливо. Также на станцию отправили новый скафандр «Орлан‑МКС» №6 для выходов в открытый космос.
На ракету были нанесены изображения, посвящённые 60-летию первого выхода человека в открытый космос, 100-летию космонавта Павла Беляева, 100-летию Международного детского центра «Артек» и старту форумной кампании Росмолодёжи.
Кроме Перми, ночной запуск транслируют в Московской области, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Кемерове, Краснодаре, Оренбурге и других городах. Только на цифровых уличных экранах запуск корабля в режиме реального времени и дневные повторы увидят свыше 12 млн человек. Лучшие моменты события покажут на медиафасаде Национального центра «Россия» в Москве. Кадры запуска будут транслироваться до 2 марта включительно.