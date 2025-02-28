Прокуратура Нытвы добилась ремонта дорог в городе

Posted 28 февраля, 11:13
Published 28 февраля, 11:13
Modified 28 февраля, 11:15
Updated 28 февраля, 11:15
В 2024 году прокуратура Нытвы провела масштабную проверку состояния дорог в городе, по результатам которой подала 23 исковых заявления, сообщили в телеграм-канале администрации города. Во всех случаях требования прокурора удовлетворены, решения суда исполняются местными властями.
Проверка показала, что на нытвенских дорогах местами нет освещения и водостоков, есть колеи, выбоины и прочие дефекты. Иски требовали приведения дорог в надлежащее состояние, а также разработки технических паспортов, проектов организации дорожного движения, постановки автодорог на кадастровый учет.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нытве будут строить новую школу.