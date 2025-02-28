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Posted 28 февраля, 11:13

Published 28 февраля, 11:13

Modified 28 февраля, 11:15

Updated 28 февраля, 11:15

Прокуратура Нытвы добилась ремонта дорог в городе

Прокуратура Нытвы добилась ремонта дорог в городе

28 февраля 2025, 11:13
Фото: Изображение Midjourney.

Прокуратура Нытвы добилась ремонта дорог в городе

Орган подал 23 иска.

В 2024 году прокуратура Нытвы провела масштабную проверку состояния дорог в городе, по результатам которой подала 23 исковых заявления, сообщили в телеграм-канале администрации города. Во всех случаях требования прокурора удовлетворены, решения суда исполняются местными властями.

Проверка показала, что на нытвенских дорогах местами нет освещения и водостоков, есть колеи, выбоины и прочие дефекты. Иски требовали приведения дорог в надлежащее состояние, а также разработки технических паспортов, проектов организации дорожного движения, постановки автодорог на кадастровый учет.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нытве будут строить новую школу.

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#Дороги#Прокуратура#Ремонт дороги#Нытва
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