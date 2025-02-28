Прокуратура Нытвы добилась ремонта дорог в городе

Проверка показала, что на нытвенских дорогах местами нет освещения и водостоков, есть колеи, выбоины и прочие дефекты. Иски требовали приведения дорог в надлежащее состояние, а также разработки технических паспортов, проектов организации дорожного движения, постановки автодорог на кадастровый учет.